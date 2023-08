Tournure de choc dans l’affaire des décès de champignons alors que les épiciers et les responsables de la santé ripostent à la déclaration à la bombe de la cuisinière Erin Patterson

Les responsables de la SANTÉ et les épiciers de Victoria ont riposté aux affirmations de la mère qui a préparé un déjeuner aux champignons qui a fait trois morts.

Erin Patterson, 48 ans, a déclaré aux flics que les champignons qu’elle utilisait dans le boeuf wellington avaient été achetés dans deux magasins différents de sa région.

Erin Patterson a déclaré avoir utilisé des champignons achetés dans deux magasins différents Crédit : News.com.au.

Les flics ont déclaré que les personnes décédées présentaient des symptômes d’avoir mangé des champignons mortuaires Crédit : Neuf

Après avoir déjeuné chez la mère à Leongatha, en Australie, le 29 juillet, les invités sont tombés gravement malades.

Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents et la sœur de Gail, Heather Wilkinson, sont décédés plus tard, tandis que le mari de Heather, Ian, est dans un état critique.

Erin a déclaré que les champignons étaient un mélange de champignons de Paris d’une grande chaîne de supermarchés près de chez elle et de champignons séchés d’une épicerie asiatique à Mount Waverley des mois auparavant.

Mais malgré ses affirmations selon lesquelles elle a acheté le champignon dans des magasins de l’État, le département de la santé de Victoria n’a aucune alerte sanitaire pour les ventes de champignons.

Les magasins asiatiques et les producteurs de champignons de la région n’ont également eu aucun problème signalé, et aucun de leurs produits à base de champignons n’a été rappelé, rapporte le Herald Sun.

L’Australian Mushroom Growers Association a déclaré: « Compte tenu de l’accent mis récemment sur les champignons, l’AMGA estime nécessaire d’informer le public que les champignons cultivés commercialement, produits en Australie, sont sûrs et de haute qualité.

« Les seuls champignons vénéneux sont ceux cueillis dans la nature. »

Les flics ont déclaré que les personnes décédées présentaient des symptômes d’avoir mangé des champignons mortuaires, qui poussent à l’état sauvage dans les forêts luxuriantes autour de Leongatha.

Ils ont confirmé la semaine dernière qu’Erin était traitée comme une suspecte.

La mère de deux enfants a depuis admis avoir menti à la police lorsqu’elle leur a dit qu’elle avait jeté un déshydrateur de nourriture dans un dépotoir local « il y a longtemps » – qui a ensuite été saisi par les flics.

Erin a dit qu’elle était à l’hôpital avec ses enfants « discutant du déshydrateur alimentaire » quand son ex-mari a demandé : « C’est ce que vous avez utilisé pour les empoisonner ? ».

Craignant de perdre la garde des enfants du couple, Erin a déclaré qu’elle avait alors paniqué et jeté le déshydrateur à la pointe.

Erin a également confirmé que son ex-mari, Simon, avait prévu de se joindre au déjeuner fatal mais lui a dit « avant le jour » qu’il ne viendrait pas.

Dans son premier récit détaillé du déjeuner, elle a dit qu’elle avait servi le repas et laissé les invités choisir leurs propres assiettes – et qu’elle avait également mangé elle-même une partie du bœuf wellington.

Erin a déclaré qu’elle avait été emmenée en ambulance de l’hôpital Leongatha au centre médical Monash de Melbourne le 31 juillet.

Le Gippsland Southern Health Service a confirmé qu’une cinquième personne s’était rendue à l’hôpital de Leongatha le 30 juillet avec une suspicion d’intoxication alimentaire.

Alors que ses invités tombaient malades, Erin a déclaré avoir été contactée par le ministère de la Santé et interrogée sur le repas mortel.

Elle a dit qu’elle avait gardé une partie du déjeuner et l’avait donné à des toxicologues pour examen.

Erin a déclaré: « Je veux maintenant clarifier les choses parce que je suis devenue extrêmement stressée et submergée par la mort de mes proches.

« J’espère que cette déclaration pourra aider d’une manière ou d’une autre.

« Je crois que si les gens comprenaient mieux le contexte, ils ne seraient pas si prompts à se précipiter pour juger.

« Je suis maintenant dévasté de penser que ces champignons ont pu contribuer à la maladie dont souffrent mes proches.

« Je tiens vraiment à répéter que je n’avais absolument aucune raison de blesser ces gens que j’aimais. »

Heather Wilkinson (à gauche) est décédée après le déjeuner alors que son mari, Ian, se bat pour sa vie Crédit : Neuf

Gail Patterson, l’ancienne belle-mère d’Erin, est décédée après avoir mangé le repas chez Erin Crédit : Neuf

Don Patterson est également décédé Crédit : Neuf