Tournure de choc dans l’affaire des champignons tueurs alors que l’ex de la suspecte Erin Patterson « a déclaré qu’elle avait tenté de l’empoisonner » MOIS avant la mort de 3

L’ex-mari d’une mère qui aurait servi un déjeuner aux champignons vénéneux tuant trois personnes a affirmé qu’elle avait tenté de l’empoisonner l’année dernière.

Erin Patterson, 48 ans, a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, ainsi que la sœur de Gail Heather Wilkinson et son mari Ian chez elle à Leongatha, en Australie.

Simon Patterson aurait dit à des amis que son ex-femme avait tenté de l’empoisonner l’année dernière

Erin Patterson aurait servi un champignon vénéneux à sa famille le 29 juillet

Heather Wilkinson (à gauche) est décédée après le déjeuner alors que son mari, Ian, se bat pour sa vie

Après avoir mangé le repas – qui aurait inclus des champignons vénéneux – les invités sont tombés violemment malades et Gail, 70 ans, Heather, 66 ans et Don, 70 ans, sont décédés plus tard.

Ian, un pasteur, reste à l’hôpital dans un état critique, en attente d’une greffe de foie.

Maintenant, il a été révélé que son ex-mari Simon Patterson a failli mourir d’une mystérieuse maladie intestinale l’année dernière.

Il aurait « soupçonné » qu’Erin avait tenté de l’empoisonner par une « toxine ingérée », a affirmé un copain.

L’ami de la famille a déclaré au Herald Sun: « Simon soupçonnait qu’il avait été empoisonné par Erin.

« Il y avait des moments où il s’était senti … un peu décalé et cela coïncidait souvent quand il passait du temps avec elle. »

Simon a révélé qu’il avait failli mourir en mai de l’année dernière d’une mystérieuse maladie.

Il a dit qu’il s’était effondré à la maison et avait été placé dans un coma artificiel.

Dans un article sur les réseaux sociaux, Simon a écrit : « Je me suis effondré à la maison, puis j’ai été dans un coma provoqué pendant 16 jours au cours desquels j’ai subi trois opérations d’urgence principalement sur mon intestin grêle, plus une opération planifiée supplémentaire.

« Ma famille a été invitée à venir me dire au revoir deux fois, car on ne s’attendait pas à ce que je vive.

« J’ai été en soins intensifs pendant 21 jours… »

Cela survient alors que les détectives des homicides ont confirmé qu’Erin est un suspect dans l’affaire.

Les agents ont saisi un certain nombre d’articles, dont un déshydrateur de nourriture à partir d’une pointe, qui aurait été utilisé pour préparer les champignons.

Les enquêteurs ne savent toujours pas si elle a également mangé le repas – mais les flics ont confirmé qu’un déjeuner différent avait été servi à ses deux enfants.

Il est entendu que les flics cherchent à examiner les images de vidéosurveillance de la pointe où le déshydrateur de nourriture a été trouvé pour voir quels véhicules sont entrés sur le site.

Une source policière a déclaré à The Age que les flics effectuaient des tests médico-légaux sur le déshydrateur dans l’espoir qu’il pourrait contenir des indices clés pour découvrir ce qui s’était passé.

L’inspecteur-détective de la police de Victoria, Dean Thomas, a déclaré: « Nous devons garder l’esprit ouvert par rapport à cela, cela pourrait être très innocent, mais encore une fois, nous ne savons tout simplement pas à ce stade. »

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec des experts médicaux, des toxicologues… dans l’espoir de pouvoir comprendre exactement ce qui s’est passé et de fournir des réponses à la famille », a ajouté Thomas.

« Nous essayons de comprendre qui a mangé quoi au déjeuner, si cette personne qui n’est pas tombée malade a ou n’a pas mangé les champignons…

« Et bien sûr, nous essayons de déterminer ce qui a réellement causé l’empoisonnement des quatre personnes présentes. »

Erin a nié tout acte répréhensible et aucune accusation n’est prévue.

Gail Patterson, l’ancienne belle-mère d’Erin, est décédée après avoir mangé le repas chez Erin

Don Patterson est également décédé