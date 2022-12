Tournure d’Anupamaa : les fans qualifient Vanraj et Pakhi d'”intolérables” ; se demander pourquoi une femme est appelée la responsabilité de quelqu’un [VIEW TWEETS]

L’émission de télévision Anupama a le cœur de tout le monde. Il a Rupali Ganguly, Sudhanshu Pandey, Gaurav Khanna en tête. Depuis sa création, Anupamaa a conquis le public. Le scénario principal était celui d’une femme prenant en charge sa propre vie et allant à l’encontre de son mari violent. Maintenant, l’histoire a avancé et tourne autour de ses enfants et de leur vie dramatique. Anupamaa est coincé entre Shahs et Kapadias. Dans un épisode récent, Pakhi a menacé de se suicider compte tenu de l’agitation de sa vie avec Adhik.

Entertainment News: Rupali Ganguly, Sudhanshu Pandey, les fans d’Anupamaa de Gaurav Khanna sont bouleversés

L’épisode récent montre que Pakhi est porté disparu et tout le monde interroge Anupamaa. Vanraj et Shah parivaar commentent que Pakhi est la responsabilité d’Anupamaa. Les fans ne sont pas contents. À un moment donné, Vanraj déclare qu’il prendra soin de sa famille et de Pakhi, et lorsque les choses tournent mal, des questions se posent sur Anupamaa. Même Anuj Kapadia n’est pas content qu’Anupamaa soit constamment entraîné dans le désordre de Shah parivaar. Les fans d’Anupamaa se demandent pourquoi une femme adulte est considérée comme la responsabilité de qui que ce soit ?

Découvrez les tweets des fans d’Anupamaa ci-dessous :

Vanraj et Pakhi sont maintenant plus intolérables que jamais. V derrière les barreaux.. que diriez-vous de cela pour un changement de tissu ? ? #Anupamaa https://t.co/talNFsmiFx pic.twitter.com/5rntkALoTS Divya (@dshnkr1) 15 décembre 2022

Quand ITV arrêtera-t-il d’appeler les femmes la responsabilité de quelqu’un ou de l’autre ?! ?? ?? ?? Personne ne devrait être responsable des adultes mais eux-mêmes.#Anupamaa TF d ? (@Sue_Centric) 16 décembre 2022

Un jour ? ..’Paakhi est ma fille, je vais m’occuper d’elle’ tandis que sur un autre…#Anupamaa est la mère de pakhi. Elle est sous sa responsabilité t’es crétin ?? pic.twitter.com/X4zwHBiQGS Soyez positif (@vibha510) 16 décembre 2022

#Anupamaa C’est trop honnêtement, quand Anupama essayait de conseiller la fille stupide que Baa lui a dit de s’occuper de ses affaires et maintenant tout d’un coup Pakhi est sous la responsabilité d’Anupama. Un tas de gens inutiles, j’espère qu’Adhik divorcera. Abisoye Ojulari (@Abisoye101f) 16 décembre 2022

Jab bhi shah hse moi problème hoti hai baa et chomu turant call karke #anupamaa ko bulate hai mais mene kabhi nahi dekha ki anu ke aane ke baad unhone shanti se problème discuter ki ho uska solution manga ho. Vo har problème ke baad anu ko sirf blâmer karne ke liye shah hse bulate hai. anuxanuj (@anuxanuj) 16 décembre 2022

Paakhi est ce garajta hua baadal, jo kabhi barasta nahi hai. Si obsédée par elle-même, pleine d’elle-même et consciente de son apparence extérieure, si elle se suicide, elle ne se grattera même pas avec ses propres ongles, de peur qu’ils ne se blessent. Qu’est-ce qu’une blague sur le fait de se faire du mal ?#Anupamaa ?????? ????????? (@_MyInspirationz) 16 décembre 2022

Il est temps qu’Anupamaa prenne en charge sa propre vie et se concentre sur sa famille avec Anuj Kapadia. Il semble définitivement qu’il est grand temps qu’Anupamaa se concentre sur sa vie. N’était-ce pas le nœud de l’histoire de toute façon ?