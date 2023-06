Tournure à venir de Kundali Bhagya : un incident vieux de vingt ans se répète, ramenant la mémoire de Preeta

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Karan (Shakti Anand) et Preta (Shraddha Arya) encore une fois coincé dans le piège des crétins, et de l’autre côté, on voit Shaurya (Baser Ali) se blesser et Palki (Sana Sayad) allez prendre le bandage pour Shaurya. Eh bien, nous attendons de voir quand cette piste va se terminer, mais en même temps, Rajveer (Paras Kalnawat) a des doutes sur Nidhi. Eh bien, nous devons attendre de voir la tournure lorsque Rajveer découvrira la vérité sur Nidhi. Les nombreux épisodes précédents impliquaient la piste d’incendie et la piste d’enlèvement, et maintenant les téléspectateurs sont impatients de voir la tournure qui, espérons-le, surviendra dans la piste à venir.

Rajveer et Shaurya se réunissent et sauvent sa mère

Dans les prochains épisodes de Kundali Bhagya, nous voyons Rakhi Maa donner un avertissement sévère à Nidhi que son jeu est terminé et maintenant elle se concentrera totalement sur Shaurya et lui donnera une meilleure éducation. Rakhi Maa prend enfin position pour sa famille et Shaurya. Plus tard, nous verrons peut-être que Rajveer sait que les hommes de main ont kidnappé Preeta et Karan, et nous verrons peut-être que Rajveer et Shaurya se réunissent et sortent pour sauver leur mère et leur père. Le prochain morceau de Kundali Bhagya va être super intéressant quand on verra Karan (Shakti Aanand), Preeta (Shraddha Arya), Shaurya (Baseer Ali) et Rajveer (Paras Kalnawat) venir se sauver comme une famille.

Kundali Bhagya TWIST à venir

Le Kundali Bhagya Show est une émission très populaire à la télévision. C’est une émission très regardée sur Zee TV car, après le saut, nous voyons tellement de nouveaux personnages entrer dans l’émission. Nous voyons également une troisième génération de la famille Luthra. Comme nous le voyons, Paras Kalnawat, Baseer Ali, Sana Sayyad jouent actuellement des rôles clés dans le Kundali Bhagya. Bientôt, nous voyons qu’ils vont être impliqués dans un triangle amoureux, car nous voyons Rajveer et Palki s’aimer, et bientôt Shaurya va se rendre compte qu’il aime Palki. Eh bien, nous devons attendre de voir la tournure de ce que le destin décide pour eux.

Nous verrons peut-être les hommes de main emmener Preeta et Karan sur une colline, où Preeta tombera de la falaise, mais Shaurya et Rajveer la sauveront et, en raison du traumatisme, elle se souviendra de tout. et enfin, Preeta entrera dans la maison Luthra et Nidhi paniquera. Nidhi ne va pas être calme ; elle est prête à prendre sa revanche. Voyons si Rajveer et Shaurya sont capables de protéger leur famille ou non.