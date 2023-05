Tournure à venir de Kundali Bhagya: Shaurya sera-t-il celui qui rapprochera Rajveer et Palki?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, une tournure très intéressante a été introduite pour garder le public collé à l’émission télévisée. Nous avons vu Palki (Sana Sayad) se faire kidnapper. Palki essaie de conclure un accord avec les crétins mais ils ne tombent pas dans son piège. Palki s’efforce de s’échapper de la captivité, et elle appelle Rajveer (Paras Kalnawat) pour aider. Plus tard, nous voyons Rajveer traquer les choses et venir à la rescousse de Palki. En revanche, la mère de Palki n’est pas du tout inquiète. C’est assez choquant de voir une mère être si calme et ne pas du tout s’inquiéter pour sa fille. Il est possible qu’elle ne soit pas la mère biologique de Palki. Le père de Pakhi se rend au commissariat pour porter plainte.

Shaurya sera-t-il celui qui rapprochera Rajveer et Palki ?

Les prochains épisodes de Kundali Bhagya vont être vraiment très intéressants. Comme nous le voyons dans la nouvelle promo, Shaurya (Baseer Ali) va essayer de perturber l’engagement de Palki avec Ketan. Il clique sur beaucoup de photos de Rajveer et Palki ensemble et essaie de la diffamer. Son personnage assassine Palki devant tout le monde. Cependant, Shaurya ne connaît pas la vérité. Et d’une certaine manière, il fera un excellent travail en réunissant Rajveer et Palki car ils s’aiment. Attendons et regardons si Palki et Rajveer (Paras Kalnawat) se confessent ou non leurs sentiments l’un pour l’autre.

Kundali Bhagya rebondissement à venir

Dans les futurs épisodes de Kundali Bhagya, nous verrons une tournure majeure lorsque Karan viendra assister aux fiançailles de Palki. Il verra Preeta et sera choqué de la voir en direct. Les fans de Preeta et Karan attendaient avec impatience cette confrontation entre leur Jodi préférée. En parlant des fiançailles de Palki et Ketan, Ketan fera-t-il confiance à Shaurya, ou fera-t-il confiance à Palki ? Attendons que l’épisode soit diffusé.

Karan pardonnera-t-il un jour à Shaurya ce qu’il a fait à Palki ?