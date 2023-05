Tournure à venir de Kundali Bhagya: Shaurya se venge à nouveau de Rajveer en kidnappant Palki

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on peut voir une scène super dramatique dans laquelle Shaurya (Baser Ali) kidnappe Palki (Sana Sayad), et elle crie à l’aide. Plus tard, on peut voir Palki voir Karan (Shakti Anand), et elle crie, mais Karan ne la voit pas, et il a des doutes à leur sujet. Karan sort de sa voiture et va aider Palki. Plus tard, on peut voir Mahi faire semblant d’avoir peur, et elle se rapproche de Rajveer (Paras Kalnawat). Plus tard, tout le monde s’inquiète pour Palki car elle n’est pas rentrée chez elle. De l’autre côté, les hommes de main ont exigé des roupies ; plus tard, nous voyons que Rajveer va aider Palki.

Shaurya prend à nouveau sa revanche sur Rajveer en kidnappant Palki

Dans le prochain épisode de Kundali Bhagya, on peut voir Rajveer prendre l’aide de Wheel’s Shadow pour atteindre Palki (Sana Sayyad) et la sauver des crétins, et elle le prend dans ses bras pour sortir de cette zone de kidnapping. Ici, nous pouvons voir la jolie chimie entre Rajveer (Paras Kalnawat) et Palki. Eh bien, cet incident peut prendre la forme d’une scène romantique dans laquelle Rajveer et Palki se perdent l’un dans l’autre. Mais Rajveer est sûr que Shaurya a joué à des jeux. Voyons, Rajveer donnera-t-il à nouveau une leçon à Shaurya ? (Baseer Ali) Les téléspectateurs attendent avec impatience le prochain rebondissement, lorsque Shaurya pourra changer de comportement, ainsi que la confrontation entre Karan (Shakti Aanand) et Preeta (Shraddha Arya )

Kundali Bhagya rebondissement à venir

Dans la future piste de Kundali Bhagya, nous pouvons voir Rajveer et Palki rentrer chez eux, où tout le monde voit Palki et dit merci à Rajveer. Plus tard, nous verrons Palki rompre ses fiançailles avec Ketan. Il est possible que lors de cette cérémonie de fiançailles, Rajveer et Palki se mettent une bague au doigt, car il est possible que cette fois Rajveer apporte également son soutien à Palki. Attendons de voir quelle sera la prochaine tournure de Kundali Bhagya.