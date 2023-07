Tournure à venir de Kundali Bhagya: Shaurya ressentira enfin la douleur de la famille, sauvera-t-il Rajveer et Preeta de Nidhi?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit que Shaurya (Baseer Ali) est très en colère de voir Rajveer (Parasd Kalnawat) dans sa maison, et à nouveau Nidhi l’incite et il décide de ruiner le nom de Rajveer. De l’autre côté, on voit Rajveer oublier un dossier chez lui, et Preeta (Shraddha Arya) décide d’aller lui donner le dossier, mais Mohit l’arrête car il sait que Rajveer ne voulait pas que Preeta aille à Luthra Mansion. Eh bien, Nidhi prévoit d’impliquer Rajveer dans son plan, et elle lui donne de l’argent, et elle va blâmer Rajveer d’avoir volé l’argent. Voyons si Rajveer est coincé dans le plan de Nidhi. Shaurya pense à nouveau à Palki et Rajveer. Et les téléspectateurs aiment vraiment le lien entre Karan (Shakti Anand) et Rajver. Le morceau à venir de Kundali Bhagya va être très intéressant car bientôt nous verrons Preeta entrer dans le manoir Luthra. Karan et Preeta sauveront-ils Rajvver du plan de Nidhi

Dans le morceau à venir de Kundali Bhagya, nous voyons que Nidhi va se plaindre contre Rajveer (Paras Kalnawat) parce qu’elle peut se plaindre de l’argent que Rajveer prend dans son placard, et Nidhi en fait une cible dans son plan, mais nous avons attendre de voir le rebondissement : Karan (Shakti Aanand) et Preeta sauveront-ils Rajveer de cette fausse allégation de cas de vol ? Eh bien, Kundali Bhagya est maintenant tout autour de la famille Karan. Preeta revient encore et encore devant Karan et Rajveer la cache. Eh bien, nous pouvons maintenant voir que Karan rencontrera Preeta (Shraddha Arya) en prison, car elle demande à la police pourquoi ils ont arrêté son fils. Eh bien, enfin, nous verrons peut-être une réunion entre Karan et Preeta, et Karan saura également que Rajveer est aussi son fils. Il est Rudraksh, mais Preeta ne se souvient de rien et elle le connaît comme le père de Shaurya. Kundali Bhagya Tournant à venir