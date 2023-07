Tournure à venir de Kundali Bhagya: Shaurya devient le bon fils et prend soin de sa mère; Preeta retrouvera-t-elle la mémoire ?

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, cela va être super intéressant car nous voyons que Preeta (Shraddha Arya) a atteint l’hôpital alors qu’elle est blessée, et Shrishti (Anjum Fakih) et Palki (Sana Sayyad) ont atteint la prison pour rencontrer Rajveer. Eh bien, finalement, Shrishti a rencontré Nidhi et a commencé à se battre avec elle. Maintenant, il faut attendre pour voir le rebondissement : comment Shristi Palki pourra-t-elle sauver Rajveer (Paras Kalnawat) de cette fausse accusation, et Preeta (Shraddha Arya) se souviendra-t-elle de tout et viendra-t-elle sauver Rajveer ? Eh bien, les téléspectateurs de Kundali Bhagya sont maintenant très heureux et ils espèrent le meilleur pour les retrouvailles de Karan (Shakti Aanand) et Preeta avec leurs enfants.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Le Kundali Bhagya Show est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision car il a terminé son voyage de six ans, que les téléspectateurs verront et leur apporteront tout le soutien et l’amour de leur part. Le dernier morceau, Kundali Bhagya, est super divertissant, et bientôt nous verrons peut-être un morceau intéressant que Karan et Preeta se réuniront enfin.