Tournure à venir de Kundali Bhagya: Shaurya apprend enfin la vérité de Nidhi, il demande pardon à Rajveer?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit que la police arrête Rajveer (Paras Kalnawat) et soudainement Preeta (Shraddha Arya) arrive pour arrêter la police. Mais la police emmène Rajveer avec eux et Preeta pense à son prochain geste pour sauver Rajveer. Attendons de voir qui sauvera Rajveer de cette fausse accusation. Plus tard, Shrishti fait également ses valises pour revenir à Mumbai. On voit que toute la famille Luthra est très bouleversée parce que Rajveer est en prison, mais il faut attendre pour voir le rebondissement : vont-ils sauver Rajveer de ce piège ? Eh bien, enfin, Shrisht Je (Anjum Fakih) et Preeta décidera très bientôt de sauver Rajveer du piège. Nous pouvons voir des rebondissements intéressants lorsque Shrishti en révèle davantage sur Rajveer et Preeta.

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons que Luthra gronde continuellement Nidhi, et elle les confronte pour aller vérifier les affaires de Rajveer dans sa maison. Karan était sceptique quant à l’affirmation de Nidhi selon laquelle l’argent est dans le sac de Rajveer ou non. Cependant, il est possible que Karan (Shakti Aanand) découvre bientôt le plan de Nidhi. Mais maintenant, il doit faire exactement ce que Nidhi a dit, mais avant cela, il se rend au poste de police pour rencontrer Rajveer (Paras Kalnawat) et le voit, et il lui assure également qu’il le fera sortir car il lui dit qu’il ne peut pas voler l’argent.

Kundali Bhagya est l’émission la plus diffusée à la télévision et les téléspectateurs adorent la chimie entre Karan et Preeta, alias Shakti Aanand et Shraddha Arya. Le dernier morceau de Kundali Bhagya va être très intéressant car on pourrait bientôt voir que tous les membres de la famille de Karan vont se réunir. Nous verrons peut-être Preeta et Shrishti venir à la maison des Luthra pour obtenir justice pour Rajveer, et il est possible que cette fois tous les Luthras soutiennent Rajveer et Preeta et finalement ils expulsent Nidhi de la famille. Eh bien, nous devons attendre de voir le prochain rebondissement.

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous verrons peut-être que Shaurya (Baseer Ali) a finalement appris la vérité de Nidhi. Il sait maintenant qu’elle n’utilise Shaurya qu’à son avantage parce qu’elle aime Karan. A cause de lui, elle sera proche de Shaurya même si elle ne l’aime pas, elle le déteste. Eh bien, Shaurya est complètement brisée et atteint la maison de Preetas en la voyant souffrir, il partagera toutes les vérités devant elle et sa famille sera Rajveer. Tous les membres de la famille pardonneront Shaurya et lui donneront une chance de faire ses preuves ?