Tournure à venir de Kundali Bhagya : Rajveer se rapprochera-t-il de Luthras dans sa quête pour prouver l’innocence de Palki ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Ketan fuir le mandap et Palki (Sana Sayyad) pleurer comme Shaurya (Baser Ali) tla diffame totalement. D’un autre côté, Preeta (Shraddha Arya) défend Palki devant la mère de Palki et lui demande de lui faire confiance, ainsi qu’à Rajveer, en disant qu’ils sont innocents. Il reste à voir comment la mère de Palki réagit à tout le drame.

Karan et Preeta se retrouvent enfin face à face

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que Rajveer (Paras Kalnawat) commence une enquête sur Shaurya, et il retourne au même hôtel où Palki a été kidnappé. Nous pouvons également voir que Karan (Shakti Aanand) a également atteint cet hôtel pour sa réunion, et Preeta (Shraddha Arya) et Palki (Sana Sayyad) sont également venus pour en savoir plus sur Rajveer, mais avant que Rajveer n’obtienne la preuve, Shaurya joue à nouveau un tour et met le feu à l’hôtel. Toutes les images de vidéosurveillance sont détruites et Preeta est également coincée dans le feu. Nous voyons une tournure majeure lorsque Karan et Preeta se retrouvent enfin face à face alors qu’il sauvera Preeta du feu et verra son visage. Karan est très heureux et choqué de voir Preeta. Attendons de voir les rebondissements intéressants qui viendront bientôt dans l’émission Kundali Bhagya.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous pourrions enfin voir la réunion de la famille Luthra alors que nous voyons Karan sauver Preeta, l’emmener à l’hôpital et informer sa famille que Preeta est vivante. Tous les membres de la famille arrivent à l’hôpital pour voir Preeta, mais elle ne se souvient de rien car elle ne se souvient que du nom de Karan. Shaurya acceptera-t-il Preeta comme sa mère ? Rajveer trouvera-t-il également un moyen d’oublier toutes les différences avec Karan Luthra ? Bientôt, nous verrons la réunion de la famille Luthra.