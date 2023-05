Tournure à venir de Kundali Bhagya : Rajveer remporte sa première victoire contre son père ; Shaurya changera-t-il en raison des conseils de Preeta ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on peut voir qu’enfin Karan (Shakti Aanand) met une restriction sur Shaurya (Baser Ali) qu’il ne peut pas sortir de chez lui, alors Shaurya et son ami commencent à planifier contre Rajveer (Paras Kalnawat). Nous voyons l’ami de Shaurya lui suggérer que s’il fait du mal à Preeta (Shraddha Arya), Rajveer ressentira automatiquement de la douleur. Nous attendrons de voir si Shaurya fait du mal à Preeta ou non. Shaurya a décidé de faire du mal à Preeta, alors il a atteint la maison de Preeta pour la blesser. Karan a dit à Rishabh qu’il se sentirait plus tard pour Preeta. Shaurya et Preeta se parlent et Preeta admire Shaurya. Comme nous le voyons, Shaurya est à nouveau attirée par Preeta et ressent une certaine connexion.

Rajveer remporte sa première victoire

Dans le prochain épisode de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que Shaurya est complètement changé, car il est maintenant un gentil garçon. Nidhi n’est pas satisfaite de cela et elle interroge Shaurya sur son changement de comportement. De l’autre côté, on peut voir Rajveer et Palki s’avouer enfin leurs sentiments, et ils sont très heureux. Rishabh et Karan (Shakti Aanand) commencent à trouver Preeta, (Shraddha Arya) car Karan l’a déjà vue, et il a le fort sentiment que Preeta est vivante. Nous attendrons de voir si Karan découvre Preeta ou non.

Kundali Bhagya rebondissement à venir

Dans la future piste de Kundali Bhagya, nous pouvons voir Rajveer et Karan se rencontrer lors de la conférence de presse, où cette fois Rajveer obtient un projet et bat Karan pour la première fois. Karan et Rishabh le félicitent. Rajveer est très heureux, mais il a des sentiments étranges pour Karan. Il ne veut pas de lui dans sa vie, mais il peut toujours rêver d’être comme lui. Le spectacle de Kundali Bhagya arrive avec un rebondissement majeur. Nidhi connaît enfin Preeta et elle tente de la tuer, mais cette fois Rajveer et Shaurya viennent l’aider.