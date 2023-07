Tournure à venir de Kundali Bhagya : Rajveer-Palki partage enfin des moments romantiques ; Preeta en danger alors que Nidhi la trouve

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Rajveer (Paras Kalnawat) révélant tout de son passé devant Mohit. Plus tard, nous partageons ses sentiments et révélons pourquoi il déteste Karan Luthra et comment il a trompé sa mère. De l’autre côté, nous voyons Palki se rapprocher également de Rajveer, et après un long moment, nous voyons un moment romantique entre eux. Plus tard, tous les membres de la famille Luthra sont très excités car leur princesse Kavya marquera son entrée. Tous les membres de la famille décident de lui faire une surprise, et après un long moment, nous voyons l’heureuse famille Luthra. Eh bien, Kavya donne un cadeau à Karan et à tous les membres de la famille, mais cette fois Karan (Shakti Anand) lui promet de ramener sa mère. Attendons de voir quand Karan tiendra cette promesse.

Preeta a avoué ses sentiments devant Gurpreet

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Preeta (Shraddha Arya) se souvenir de Karan (Shakti Aanand) car elle pense qu’il y a un lien entre eux, et soudain nous voyons Sindur arriver sur Preeta Mang, et elle se souvient de son passé sombre, qui elle a avoué devant Gurpreet. Preeta retrouvera-t-elle la mémoire ? Voyons ce qui se passera dans le prochain épisode de Kundali Bhagya.

Kundali Bhagya est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision, et cette série offre un divertissement et un drame complets aux téléspectateurs. Les téléspectateurs ont adoré la chimie entre Rajveer et Palki, alias Paras Kalnawat et Sana Sayyad. Plus tard, les téléspectateurs ont également été intéressés de voir la belle paire de Karan et Preeta, interprétée par Shakti Aanand et Shraddha Arya.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans la future piste de Kundali Bhagya, nous verrons Rajveer rejoindre l’entreprise Luthra. Bientôt, nous voyons Rajveer rencontrer Kavya, et pour la première fois, quand elle le voit, elle ressent une étrange connexion et le serre dans ses bras. Plus tard, nous voyons Rajveer devenir également très émotif. Comme il sait que Kavya est sa sœur aînée, il faut attendre pour voir le twist. Rajvear contrôlera-t-il ses émotions ? Bientôt, nous verrons peut-être que Nidhi a trouvé Preeta et atteint sa maison, et elle peut aussi savoir que Rajveer est le fils de Karan et Preeta. Eh bien, le prochain morceau de Kundali Bhagya va être super intéressant car bientôt nous verrons peut-être que Karan emmènera Preeta chez eux, et nous verrons peut-être que Kavya réglera toute l’équation entre Rajveer et Shaurya. Maintenant, enfin, Preeta, Karan et tous leurs enfants se réuniront et ils protégeront leur famille de Nidhi.