Tournure à venir de Kundali Bhagya: Rajveer jure de détruire Shaurya, finira-t-il par perdre toute sa famille?

Alerte spoiler à venir de Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que Rajveer se sent très coupable qu’à cause de lui, le mariage de Palki sera rompu, mais Mohit lui dit que Ketan ne mérite pas Palki, et Preeta (Shraddha Arya) se fâche aussi avec Rajveer (Paras Kalnawat) pour cacher la vérité. Plus tard, nous voyons Rajveer devenir très en colère et prêter serment de ruiner l’avenir de Shaurya et sa carrière. Plus tard, nous voyons Karan organiser une soirée de lancement d’une société de musique pour Shaurya (Baser Ali), où Rajveer décide d’aller. Attendons de voir le twist : Rajveer va-t-il ruiner Shaurya ou pas ? Va-t-il arrêter parce qu’il sait qu’il est son frère ?

Rakhi maa croit que Rajveer est son Krishna

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons que Rajveer raconte à nouveau un mensonge à Palki et Preeta et atteint Luthra House, où nous voyons que Rakhi Maa croit que Rajveer est son Krishna et qu’il les sauvera de Nidhi. Voyons le rebondissement. Que peut faire Rajveer pour sauver sa famille ? S’il oublie toutes ses différences avec Karan, donnez-lui une chance, et voyons où va l’histoire.

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous voyons que Preeta (Shraddha Arya) et Palki (Sana Sayyad) sont vraiment inquiets pour Rajveer alors qu’il atteint la maison de Luthra. Nous pouvons également voir que Palki et Preeta vont également derrière eux, et nous voyons Preeta retrouver une partie de sa mémoire lorsqu’elle entre dans la maison Luthra. C’est la piste intéressante lorsque tous les téléspectateurs attendent la tournure qui arrive enfin à Preeta et Karan (Shakti Aanand). Comme nous le verrons peut-être dans les prochains épisodes, lors de la soirée de lancement de la musique, il y aura un incendie, et nous verrons Preeta coincée dans le feu, et Karan la sauvera. Eh bien, c’est la piste que tous les téléspectateurs attendent avec impatience.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Le spectacle de Kundali Bhagya vient maintenant avec une tournure majeure. Lorsque tous les membres de la famille Luthra se retrouveront bientôt face à face, nous verrons peut-être que tous les malentendus seront dissipés et que Rajveer acceptera Karan comme père. Le jeu de Nidhi est maintenant terminé car, comme tous les téléspectateurs le savent, Nidhi ruinera complètement Shaurya parce qu’elle n’aime pas prendre soin de lui. Elle est venue ruiner la famille Luthra, mais maintenant Rajveer est venu sauver sa famille.