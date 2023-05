Tournure à venir de Kundali Bhagya: Rajveer expose ses sentiments tout en défendant Palki alors que Shaurya assassine son personnage

Alerte spoiler à venir sur Kundali Bhagya : dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on peut voir Palki (Sana Sayad) se prépare dans ses vêtements de mariée, et Rajveer (Paras Kalnawat) a le cœur brisé de voir Palki. De l’autre côté, on peut voir Shaurya (Baser Ali) annule son concert pour aller au mariage de Palki, où l’on peut voir tant de rebondissements sur le spectacle de Kundali Bhagya. Préta (Shraddha Arya) se rend compte de la douleur de Rajveer et elle demande à Rajveer d’avouer son amour pour Palki. Attendons de voir le rebondissement : Rajveer avouera-t-il ses sentiments ou non ?

Shaurya a un autre plan pour diffamer Rajveer et Palki

Le spectacle de Kundali Bhagya prend maintenant un tournant majeur lorsque Shaurya vient avec la preuve des photos de Rajveer et Palki ensemble et commence à la diffamer, mais Rajveer (Paras Kalnawat) vient la soutenir, et il annoncera clairement qu’il aime Palki et il veut de se marier avec elle. Plus tard, nous verrons que la mère de Palki est contre ce mariage, mais son père est avec elle. Et c’est la première fois que Palki (Sana Sayyad) prend également position pour elle-même. Voyons si ce mariage se produit ou non. Eh bien, les téléspectateurs pensent que Shaurya (Baseer Ali) ne se calmera pas car il a un autre plan pour diffamer Rajveer et Palki et envisage à nouveau de jouer à un jeu sale avec eux.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans la future piste de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que l’histoire est entièrement consacrée à Preeta et à son passé, car nous voyons que toute la famille Luthra recherche Preeta parce que Rakhi Maa, Nidhi et Karan sentent tous qu’elle est amoureuse comme ils sentent qu’ils ont l’a vue. Mais les téléspectateurs sentent que Nidhi est à bout de souffle pour entendre les nouvelles de Preeta qu’elle est vivante, et elle a commencé à la chercher et a décidé de la tuer. Attendons de voir si Nidhi réussit à trouver Preeta avant Karan. Eh bien, le jeu de Nidhi pourrait se terminer très bientôt car bientôt si Preeta retrouve sa mémoire.