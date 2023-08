Tournure à venir de Kundali Bhagya : Rajveer et Preeta quittent la ville et rentrent chez eux, Preeta se souviendra-t-elle de tout avant de partir ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, nous voyons que Palki obtient enfin la preuve contre Shaurya. Et enfin, nous voyons que Kavya se sent très bouleversée parce qu’elle ne croyait pas que son frère pouvait faire cela, mais Kavya doit accepter la vérité. Eh bien, Kavya est en deux modes, mais elle a pris le parti de la vérité car elle est la fille de Preeta. Plus tard, nous voyons Preeta (Shraddha Arya) atteignant le bureau de Karan. puis leurs jeux de cache-cache commenceront, mais cette fois Rishabh la voit et va derrière elle. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Rishabh réunira-t-il Karan et Preeta ? Plus tard, nous voyons Rishabh (Manit Joura) informer Rakhi Maa (Anisha Hindouja) et Kareena Bua que Preeta est vivante, et il la voit. Enfin, les téléspectateurs ont l’espoir que notre couple préféré de tous les temps se réunira bientôt.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans le morceau à venir de Kundali Bhagya, on voit que Rishabh informe Karan (Shakti Aanand) qu’il verra Preeta dans son bureau, et là, toute la famille Luthara a commencé à chercher Preeta (Shraddha Arya), mais il semblait que tout le monde jouait un jeu de cache-cache. Plus tard, nous voyons Kavya venir informer Shaurya qu’ils obtiendront la preuve. Il devait retirer la plainte, sinon il serait vaincu. Eh bien, il est possible que, par peur, Shaurya et Nidhi retirent leur plainte. Eh bien, cette fois, Kavya le sauvera, et Rajveer (Paras Kalnawat) le quittera également à cause du bonheur de Kavya. Attendons de voir combien de temps Kavya maintiendra la paix entre ses frères. Attendons de voir ce qui se passera ensuite.

Kundali Bhagya est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision. et les téléspectateurs adorent le dernier morceau parce que nous voyons que Rajveer est enfin libéré de prison et Kavya maintient l’écart entre les deux frères. Eh bien, il est possible que Kavya rencontre bientôt sa mère. Eh bien, nous devons attendre de voir la prochaine tournure de Kundali Bhagya à propos du moment où la famille Luthara se réunira.

Dans la piste futuriste de Kundali Bhagya, nous pouvons voir une piste intéressante où Kavya expose Shaurya devant sa famille, et nous voyons Shaurya et Nidhi se faire gronder par Karan et la famille. Maintenant, nous pouvons voir que Shrishti dit à Preeta qu’ils vont maintenant retourner chez eux, mais voyons si Rajveer ira également avec Shrishti et Preeta ou ce qu’il fera. Attendons de voir le twist. Preeta se souviendra-t-elle de tout son passé avant de quitter la ville ?