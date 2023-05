Tournure à venir de Kundali Bhagya: Rajveer et Palki se réunissent grâce à Shaurya; Karan apprendra que Preeta est vivante

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit que le plan de match de Shaurya est un succès. Il diffame Palki en montrant des photos de Rajveer (Paras Kalnawat) et Palki (Sana Sayad). Pour cette raison, Ketan annule son mariage avec Palki. Eh bien, enfin, Ketan s’enfuit du mandap, et encore une fois, nous voyons Rajveer réprimander Shaurya pour avoir fait cela. Voyons ce que Preeta fera pour arrêter leur combat.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Preeta (Shraddha Arya) faire comprendre à Shaurya (Baseer Ali) que tout ce qu’il a fait à Palki (Sana Sayyad) était mal, mais Shaurya n’a rien compris, et nous pouvons voir tous les membres de la société diffamer Palki. Rajveer (Paras Kalnawat) prendra position pour Palki et avouera ses sentiments devant tout le monde, et il promet également à tout le monde qu’il prouvera que Palki est innocent. Sa colère grandit envers Luthras et Shaurya, mais qu’en est-il de Palki ? On attendra de voir si Palki lui avouera aussi son amour ou si elle ignorera ses sentiments. Eh bien, les téléspectateurs sont intéressés de voir la tournure.

Rajveer atteint la maison Luthra

Dans les épisodes à venir, nous verrons peut-être que le père de Palki demande à Rajveer de se marier avec elle, mais Rajveer décide qu’il prouvera d’abord son innocence. Plus tard, nous verrons peut-être que Rajveer atteint la maison de Luthra pour affronter Shaurya, disant qu’il veut se venger. Plus tard, nous voyons que Karan sait tout et tend la main à la maison de Palki avec Sahurya pour prouver son innocence, mais soudain un incendie se déclare et Preeta est coincée, et Karan la sauvera et verra son visage. Eh bien, c’est le tournant majeur dont l’attente est enfin terminée.