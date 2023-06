Tournure à venir de Kundali Bhagya : Rajveer déjoue le plan de Nidhi et sauve sa famille, va-t-il enfin réunir Karan et Preeta ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Rishabh (Manit Joura)sauver Karan, et comme dans une situation inconsciente, Karan (Shakti Anand) se souvient du nom de Preeta, et on voit que finalement toute la famille Luthra pensera que Preeta est vivante. De l’autre côté, Palki (Sana Sayad) gronde Shaurya pour tout ce qu’il a fait, mais nous voyons une chose étrange : Shaurya écoute Palki, et peut-être pense-t-il que tout ce qu’il a fait était mal. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure: est-ce que Shaurya (Baser Ali) s’excuser auprès de Rajveer et résoudre ce problème de billet d’avion ? Plus tard, nous voyons Nidhi aller à la dépendance et essayer de tuer Preeta (Shraddha Arya), mais nous voyons Rajveer y parvenir, et il sauvera sa mère. De l’autre côté, il se méfie également de Nidhi. Voyons s’il découvre les intentions de Nidhi.

Rajveer explique son passé devant Palki

Dans le prochain épisode de Kundali Bhgaya, nous voyons que Preeta (Shraddha Arya) a finalement atteint sa maison avec Rajveer, et il est possible que Rakhi Maa, avec Karan (Shakti Aanand), ait atteint la maison de Rajveer pour en savoir plus sur Preeta. Eh bien, nous voyons une tournure majeure lorsque Rajveer dit qu’il ne sait pas pour elle et dit également à Palki de ne rien leur dire. Nous voyons Palki confronter Rajveer (Paras Kalnawat) à propos de ce qui se passe, et nous verrons peut-être Rajveer expliquer son passé devant Palki, mais les téléspectateurs attendent avec impatience la tournure.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans l’émission Kundali Bhagya, nous verrons peut-être tellement de drames dans les prochains épisodes parce que nous verrons peut-être Preeta dire à Rajveer à propos de Nidhi qu’elle essaiera de la tuer. Eh bien, maintenant que le jeu de Nidhi est terminé, nous verrons Nidhi confronté aux Luthras sur le fait que Preeta est en vie. Et tout cela à cause de la menace de Rajveer. Il est possible que Rajveer connaisse l’intention de Nidhi et promette maintenant de protéger sa famille.

Dans la future piste de Kundali Bhagya, nous verrons peut-être que Rajveer fait une demande pour aller rester avec les Luthras car Shaurya en a vraiment besoin, et nous pouvons voir que Preeta entre enfin dans la maison Luthra, où nous pouvons voir que Rakhi Maa met tout dans cette situation, comme accueillir Preeta comme sa belle-fille. Nous voyons la famille Luthra célébrer une réception parce que Preeta est rentrée à la maison, et finalement Nidhi sera dans le manoir Luthra, mais nous devons voir la tournure : Nidhi fera-t-il à nouveau un grand plan pour ruiner la famille Luthra et tuer Preeta ?