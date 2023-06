Tournure à venir de Kundali Bhagya: Rajveer décide de retrouver sa famille et de les sauver des plans diaboliques de Nidhi

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Nidhi avertir sévèrement Rajveer que s’il connaît Preeta (Shraddha Arya), il gardera sa bouche fermée. Eh bien, Rajveer (Paras Kalnawat) a des doutes, pourquoi Nidhi ne dit-il pas tout à tout le monde sur Preeta ? Eh bien, nous pouvons voir que Rajveer est celui qui sauve la famille Luthra de Nidhi. Plus tard, on verra peut-être que karan se souviendra que Preeta restera avec Rajveer et toute la famille Luthra viendra à sa rencontre mais ici l’histoire va être intéressante car on verra peut-être que Preeta ne se souviendra de rien mais elle a eu quelques visions qui elle se souvient dans sa tête. Attendons de voir le twist. Preeta retrouvera-t-elle la mémoire après avoir vu sa famille ?

Kundali Bhagya Tournant à venir

À l’avenir, la piste de Kundali Bhagya va être super dramatique quand finalement Karan (Shakti Aanand) sera stable et fait des plans pour emmener Preeta chez lui, et nous pouvons voir que Shaurya est également très excité pour sa mère, et ils décident tous de parler avec Rajveer et Preeta, car nous voyons que Rajveer a également des doutes sur Nidhi, alors il convainc Preeta de rester à Luthra Mansion pour le bien de Shaurya. Que va faire Nidhi ? Abandonnera-t-elle facilement ou fera-t-elle des plans pour tout récupérer ? Voyons ce qui se passe ensuite.