Tournure à venir de Kundali Bhagya: Rajveer bat Karan, Shaurya a changé d’avis, la vie amoureuse de Palki en danger

Kundali Bhagya Alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on peut voir que Preeta (Shraddha Arya) admire Shaurya (Baser Ali) et il l’aime aussi. Une mère partage toujours un beau lien avec son enfant. Nous pouvons voir Preeta faire du kheer pour Shaurya, et nous pouvons voir Shaurya mettre de l’huile sur le sol pour qu’il puisse blesser Preeta, mais une seconde plus tard, Shaurya empêche Preeta de tomber par terre. Plus tard, nous pouvons voir que Rajveer (Paras Kalnawat) joue à des jeux de cerveau avec Luthras, car il veut les détruire. Plus tard, nous pouvons voir Preeta enseigner à Shaurya quelques bases pour être un homme bon et nous voyons Shaurya s’attacher à Preeta.

Rajveer bat Karan

Dans le prochain spectacle de Kundali Bhagya, nous pouvons voir quelques rebondissements majeurs où Palki (Sana Sayyad) atteint le temple et prie Dieu à propos de Rajveer (Paras Kalnawat). Plus tard, nous pouvons voir que Shaurya change d’attitude envers sa famille. Nidhi est curieux de connaître le changement de comportement de Shaurya et décide de se renseigner sur le Massi de Rajveer. De l’autre côté, nous pouvons voir Rajveer et Palki se rapprocher et décider de le dire à leurs parents, et Rajveer obtient son premier projet. Et pour la première fois Karan (Shakti Aanand) est battu devant Rajveer.

Kundali Bhagya rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Kundali Bhagya, nous pouvons nous attendre à de nombreux rebondissements où Preeta et Shaurya se connectent. Il est possible que Nidhi rencontre Preeta et soit choqué de la voir en vie. Rajveer et Preeta atteignent le gurudwara, et nous voyons tant de rebondissements dans ce gurudwara où Mahi, Palki, Shaurya et tous sont dans le même gurudwara. Voyons quel sera l’appariement entre les quatre. Shaurya jouera-t-il à nouveau avec Palki et Rajveer dans le Gurudwara, ou Shaurya changera-t-il d’avis et s’excusera-t-il auprès de Palki et Rajveer ?