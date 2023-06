Tournure à venir de Kundali Bhagya : Rajveer apprend la vérité de Nidhi ; fera-t-il un pas audacieux pour réunir Karan, Preet et Shaurya ?

Alerte spoiler à venir de Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que Rajveer a finalement atteint la maison de Luthra et a rencontré sa famille, et il a été submergé par la rencontre de ses grands-parents. Plus tard, nous voyons une dispute entre Shaurya (Baser Ali) et Rajveer (Paras Kalnawat). De l’autre côté, nous voyons Rajveer et Palki (Sana Sayyad) entrer dans la maison de Luthra, et nous voyons un rebondissement majeur qui amène enfin Preeta et Karan face à face. Preeta a des visions floues, mais elle n’est pas capable de reconnaître Karan (Shakti Anand). Eh bien, nous devons attendre de voir la tournure et ce que Karan fera après avoir vu Preeta (Shraddha Arya).

Shaurya et Rajveer dansent ensemble

Le prochain morceau de Kundali Bhagya va être très intéressant à regarder, car les téléspectateurs sont également très heureux de voir le morceau actuel de Kundali Bhagya, comme on voit Shaurya (Baseer Ali) et Rajveer (Paras Kalnawat) danser ensemble, et Rakhi Maa pense que Rajveer ressemble exactement à Karan, car elle pense qu’il ressemble à Rudraksh. Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous verrons peut-être Karan aller derrière Preeta (Shraddha Arya) pour en savoir plus sur elle, mais Preeta lui dit clairement pourquoi il fait cela. En écoutant cela, Karan (Shakti Aanand) est choqué. Attendons de voir le rebondissement : Karan découvrira-t-il la vérité sur Preeta ? Comme nous pouvons le voir, Nidhi incite Shaurya à faire de mauvaises choses, et Rajveer la remarque, et il se rend compte que Nidhi est celui qui gâte Shaurya. Maintenant, en tant que frère aîné, Rajveer décide de mettre Shaurya sur la bonne voie. Bon, attendons de voir le twist : Rajveer réussira-t-il ou non ?

Kundali Bhagya Tournant à venir

L’émission Kundali Bhagya joue maintenant un épisode très intéressant dans lequel on peut voir qu’en raison de problèmes d’électricité, la maison Luthra est détruite par le feu, et Preeta est restée coincée dans le feu, mais Karan l’a sauvée. Il est possible qu’à cause du choc, Preeta devienne inconsciente et Rajveer devienne très tendue, et nous pourrions voir Karan l’emmener à l’hôpital. Nous pourrions enfin voir que Karan connaît Rajveer.

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons assister à un rebondissement très intéressant où nous voyons toute la famille Luthra vouloir que Preeta entre dans la famille, mais Preeta ne les reconnaîtra pas et ne va nulle part, mais il pourrait être possible que Rajveer réalise que c’est leur famille et qu’ils doivent se réunir avec eux. Bientôt, nous voyons Preeta et Rajveer entrer dans la maison Luthra.