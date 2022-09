Tournure à venir de Kundali Bhagya : Prithvi pour réintégrer la vie de Preeta et Arjun ; créer des ravages avec son plan diabolique

Kundali Bhagya est l’une des émissions de télévision en cours d’exécution les plus réussies qui a réussi à attirer l’attention du public depuis des lustres maintenant. L’histoire de Kundali Bhagya devient intense de jour en jour et les téléspectateurs attendent avec impatience les prochains épisodes. Les créateurs sont tous prêts à laisser les fans choqués par leurs prochains épisodes cette semaine.

Dans l’épisode actuel de Kundali Bhagya, Arjun a sauvé la vie de la fille de Preeta, Kavya, et les membres de la famille le remercient de l’avoir sauvée. D’un autre côté, Preeta continue de regarder Arjun et ne peut pas le quitter des yeux. Preeta sent en quelque sorte qu’Arjun est Karan, mais elle ne dit pas un mot. D’autre part, Rishabh embrasse Arjun et le remercie d’avoir sauvé la vie de Kavya. Preeta avec sa famille sent qu’Arjun est Karan et continue de le regarder. Mais, tout à coup, Kritika arrive et sauve Arjun. Plus tard, la famille de Preeta estime qu’Arjun et Karan sont différents.

Dans le prochain épisode de Kundali Bhagya, Prithvi et Arjun se retrouveront face à face. Oui, tu l’as bien lu! Le public assistera à un drame à haute tension dans la vie d’Arjun et de Preeta après que Prithvi ait prévu de créer le chaos. La rentrée de Prithvi dans la vie d’Arjun et Preeta va tout changer radicalement. Kundali Bhagya est à la mode sur le

Regardez la promo de Kundali Bhagya –

D’un autre côté, il y a une bagarre entre Preeta et Arjun. Preeta tendra alors la main de l’amitié vers Arjun. Le doute de Preeta à propos d’Arjun s’intensifie après qu’Arjun a ouvert le coffre-fort et sauvé sa fille. Preeta se souvient que seul Karan connaissait le mot de passe du casier. Preeta teste également en appelant Arjun Karan et il s’arrête. Que va-t-il se passer ensuite? Va-t-il avouer la vérité devant Preeta ?