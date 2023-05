Tournure à venir de Kundali Bhagya: Preeta retrouve une mémoire partielle après avoir vu Karan devant ses yeux

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on peut voir Rajveer (Paras Kalnawat) retournant chez lui avec Rakhi Maa (Anisha Hinduja). Il veut que Palki jette un œil à ses jambes. Parce qu’elle se blesse dans un petit accident, Rakhi Maa voit Palki et Rajveer et se rend compte qu’ils sont tous les deux amoureux. Voyons s’ils avouent leurs sentiments avant qu’il ne soit trop tard. La tournure la plus intéressante peut survenir lorsque Rakhi Maa ne voit pas Preeta dans la maison de Rajveer.

Ketan interrompra le mariage

Dans le prochain épisode de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que Shaurya (Baseer Ali) est venue chez Palki pour rompre sa relation avec Ketan. Il rassemble de nombreuses photos de Rajveer (Paras Kalnawat) et Palki (Sana Sayyad) et commence à la diffamer. Voyons ce que Rajveer va faire : empêcher Shaurya de faire ça, et qu’en est-il de Ketan ? Fera-t-il confiance à Shaurya et rompra-t-il ses fiançailles avec Palki ? Eh bien, les téléspectateurs spéculent sur le fait que Ketan interrompra le mariage parce que le destin décide que Rajveer et Palki peuvent se réunir. C’est aussi la prédiction d’une personne transgenre.

Kundali Bhagya Tournant à venir

C’était la piste principale de Kundali Bhagya où l’on peut voir Shaurya atteindre la maison de Rajveer. Même la famille Luthra y est parvenue car Karan connaît l’intention de Shaurya et décide de l’arrêter. Plus tard, Preeta viendra devant Shaurya et lui donnera des conseils qui ne se vengeront de personne. Karan sera choquée de voir Preeta et elle se fait attaquer en voyant Karan. Les téléspectateurs spéculent que cette fois, Preeta retrouvera sa moitié de mémoire où elle veut ses deux enfants, Rudraksh et Shaurya. Maintenant, nous attendrons de voir ce que Karan fera. Les téléspectateurs veulent voir le couple se réunir dès que possible.

Dans le futur épisode de Kundali Bhagya, cela va être super intéressant car les téléspectateurs spéculent que tout le monde était inquiet pour Palki alors que Ketan a interrompu le mariage, mais Rajveer est venu en tête pour soutenir Palki, et bientôt ils vont se marier.