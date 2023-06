Tournure à venir de Kundali Bhagya : Preeta retrouve sa mémoire mais ne se souvient que de sa fille Kavya ; quelle étape Karan franchira-t-il ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Nidhi atteindre la dépendance et tenter de tuer Preeta (Shraddha Arya). Elle met un feu sur son sari, et nous voyons Rajveer venir et Nidhi cacher Preeta, mais il n’a pas vu Nidhi et Preeta. Plus tard, nous voyons Rajveer (Paras Kalnawat) sauvez également Shaurya des hommes de main. De l’autre côté, on voit les crétins engagés par Nidhi se faire prendre par Rishabh. Dira-t-il toute la vérité sur Nidhi ? Nous voyons que lorsque Karan (Shakti Anand) prend conscience, il entrera à nouveau dans la maison extérieure pour voir Preeta, et nous voyons Karan atteindre Preeta et la sauver. On voit aussi Preeta se souvenir de quelques moments qu’elle a passés avec lui. Plus tard, Rajveer dit toutes les vérités sur lui et Shaurya (Baser Ali), et nous voyons Mahesh Luthra faire arrêter Shaurya, mais Shaurya s’excuse auprès de Rajveer et arrange tout.

Shaurya et Rajveer se réunissent à cause de sa mère

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons un crétin pointer une arme sur la tête de Preeta, et il est possible que Rajveer et Shaurya (Baseer Ali) voient Preeta (Shraddha Arya) en danger et qu’ils se réunissent et décident de sauver leur mère. Il semble que voir sa famille puisse aider Preeta à retrouver la mémoire. Il y a tellement de crétins dans la maison de Luthra, et finalement, Rajveer (Paras Kalnawat) et Shaurya réparent tout. Nidhi se met très en colère et décide de tuer Preeta de toute façon, mais nous pouvons voir que cela n’arrivera pas car maintenant Preeta est entourée de sa famille.

Kundali Bhagya Tournant à venir

L’émission Kundali Bhagya est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision, et nous attendons tous avec impatience les prochains épisodes lorsque la famille Luthra se débarrassera enfin de l’atyachar de Nidhi. Eh bien, le prochain morceau de Kundali Bhagya va être très intéressant à regarder car nous verrons peut-être Preeta retrouver sa mémoire partielle, dans laquelle elle ne se souvient que de son seul enfant, Kavya. On voit que Kavya va bientôt entrer dans la série à cause de Preeta. Elle veut sa fille, mais elle veut sa fille de 6 ans. Voyons maintenant ce que fait Karan.

Dans la future piste de Kundali Bhagya, nous voyons que Preeta entrera dans sa vie passée de 20 ans, mais nous pouvons voir que la famille Luthra amènera Preeta chez Luthra et essaiera de lui faire se souvenir de tout. Mais qu’en est-il de Rajveer et Shaurya ? Vont-ils se réunir après avoir su qu’ils sont de vrais frères ? Shaurya oubliera-t-il toute la vengeance et l’acceptera-t-il comme frère aîné?