Tournure à venir de Kundali Bhagya : Preeta rencontre Karan mais sa mémoire lui fait défaut ; comment Rajveer va-t-il retrouver sa famille ?

Kundali Bhagya Alerte spoiler à venir : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit que Shaurya (Basir Ali) reçoit un choc électrique à cause de Rajveer (Paras Kalnawat), et nous voyons que l’ami de Shaurya informe Rishabh que Rajveer est celui qui est responsable de ce qui est arrivé à Shaurya. De l’autre côté, on voit Preeta également coincée dans le feu, où Karan est venu la sauver. Plus tard, on voit Palki (Sana Sayyad)expliquez à Rajveer qu’ils doivent maintenant fuir car Luthras ne va pas le quitter. Voyons voir la tournure à venir est dans le spectacle Kundali Bhagya.

Karan pardonnera à Rajveer

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons que Karan (Shakti Aanand) sauve Preeta, et il essaie également de lui rappeler qu’elle est son amour. Bon, il faut attendre pour voir le twist : Preeta se souviendra-t-elle de Karan ? Plus tard, nous voyons Rishabh (Manit Joura) appeler la police pour arrêter Rajveer (Paras Kalnawat). Eh bien, la prochaine tournure de Kundali Bhagya va être super intéressante, car nous pouvons voir que c’est le moment de la réunion de Luthras. Karan pardonnera à Rajveer et le laissera sortir de prison, car il peut douter que Rajveer soit Rudraksh.

L’émission Kundali Bhagya est l’une des meilleures émissions de télévision. Comme on le voit, Preeta, jouée par Shraddha Arya, a créé sa magie dans la série, et on peut voir que Preeta essaie de se souvenir de tout, mais elle ne se souviendra qu’un peu de son passé, ce qui la laissera dans la confusion et le doute. . Il est possible que le prochain morceau de Kundali Bhagya soit totalement impliqué avec Preeta et sa mémoire. La famille Luthra fait de son mieux pour qu’elle se souvienne de tout, mais Rajveer leur dit clairement que s’ils font pression sur elle, elle commencera à paniquer. Eh bien, maintenant, la famille Luthra est très heureuse de voir que Preeta est en vie, et les téléspectateurs sont également très heureux de voir leur couple préféré se retrouver face à face.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous verrons peut-être que Preeta deviendra inconsciente, et quand elle reprendra conscience, elle trouvera Rajveer et leur dira à tous qu’il est sa nièce, mais Karan a des doutes sur Rajveer parce qu’il pense qu’il est son fils parce qu’il ressent quelque chose d’étrange en le voyant. Eh bien, la famille Luthra découvrira également la vérité de Rajveer. Le spectacle Kundali Bhagya est maintenant très populaire grâce à Shraddha Arya et Shakti Aanand, qui jouent les personnages de Preeta et Karan.