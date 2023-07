Tournure à venir de Kundali Bhagya : Preeta est aux côtés de Rajveer, les Luthras la soutiendront-ils aussi ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Preeta (Shraddha Arya) souvenir de Karan. Et aussi, Preeta partage son cœur devant Gurpreet. Eh bien, Preeta pense que quelque chose est étrange entre eux. De l’autre côté, Rajveer (Paras Kalnawat) va prendre de l’argent chez Karan (Shakti Anand) chambre, mais il constate qu’il n’y a rien, et Shaurya (Baser Ali) fait verrouiller sa porte. Mais que fera Rajveer ? Rajveer sauta par la fenêtre et sortit. et Nidhi commence à accuser Rajveer d’avoir volé l’argent. Nidhi appelle la police et porte plainte contre Rajveer. On voit Nidhi gifler Rajveer, mais Karan et toute la famille viennent soutenir Rajveer. Mais Nidhi lui fera prouver le coupable. Eh bien, nous voyons que Preeta court vers la maison de Luthra pour protéger son fils. Arrivera-t-elle à l’heure ?

Preeta se retrouve face à face devant Luthra’s

Dans le morceau à venir de Kundali Bhagya, on voit que Preeta (Shraddha Arya) atteint la maison de Luthra, mais elle verra que la police l’emmène au poste de police. Eh bien, Preeta court vers la police et rencontre son fils. Eh bien, Preeta vient ici, et Karan (Shakti Aanand) ira à la maison Rajveer pour chercher de l’argent, et il découvre que l’argent est dans les sacs Rajveer. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Comment Rajveer (Paras Kalnawat) obtiendra-t-il la preuve de son innocence ?

Kundali Bhagya Tournant à venir

L’émission Kundali Bhagya est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision, car cette émission a terminé sa sixième saison il y a six ans. Eh bien, tous les acteurs de Kundali Bhagya sont ravis de faire partie de ce spectacle. La piste en cours de Kundali Bhagya va être super divertissante et dramatique. Eh bien, nous verrons peut-être que Preeta se retrouvera enfin face à Luthra pour sauver son fils. Maintenant, que va faire Nidhi ? Va-t-elle tuer Preeta ou va-t-elle jouer à un jeu dangereux ?