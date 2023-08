Tournure à venir de Kundali Bhagya : Nidhi essaie de se débarrasser de Preeta, mais le destin décide quelque chose, Karan, Preeta se rencontreront-ils ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Preeta rêver de Karan encore et encore, et elle panique, mais Gurpreet arrive, et Preeta (Shraddha Arya)lui raconte tout. Plus tard, nous voyons Gurpreet essayer de la calmer. Mais Preeta est vraiment confuse et ne sait pas pourquoi tout cela lui est arrivé. Eh bien, la préparation du mariage de Kavya a commencé et le chorégraphe est venu enseigner la danse à tout le monde. Encore une fois, Karan et Rishabh sont vraiment fiers de Rajveer (Paras Kalnawat) , car il termine toujours son travail à temps. Plus tard, nous voyons le détective et le tueur venir tuer Preeta. Et ici, Shanaya comprend maintenant que Shaurya essaie de ruiner Rajveer, et nous pouvons voir que Shanaya vient l’aider. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure: Shanaya ruinera-t-elle l’amour de sa sœur pour Shaurya (Baser Ali) et retrouver Shaurya? Voyons ce qui se passe ensuite.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons le tueur suivre Preeta (Sharddha Arya) et la faire avoir un accident avec sa voiture. Eh bien, il est possible que le plan de Nidhi se retourne contre elle comme d’habitude, et le couple dont les cœurs sont liés l’un à l’autre se réunira enfin. De l’autre côté, Shaurya est vraiment troublé de voir Palki Rajveer (Paras Kalnawat) et Shanaya dans le manoir Luthara, car ils font également partie de la famille Luthara. Shaurya (Basser Ali) n’est pas prêt à supporter cela, mais nous devons attendre pour voir la tournure. Que se passera-t-il lorsque la vérité se révélera enfin à Shaurya, choisira-t-il sa mère et son frère ?

Kundali Bhagya est l’une des séries célèbres qui vient sur Zee, et ce spectacle a terminé ses six ans. Les téléspectateurs adorent tous les personnages, mais ils attendent surtout les retrouvailles de Karan et Preeta. Eh bien, la future piste de Kundali Bhagya va être très intéressante, car on verra peut-être que les détectives frappent Preeta, et du coup il se pourrait que Karan vienne la sauver. Eh bien, dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, il est possible que les jeux de cache-cache se terminent enfin et que Karan et Preeta se retrouvent face à face. Preeta ne se souvient de rien, mais elle sait qu’elle avait une relation avec la famille Luthara. Voyons, Preeta apprendra-t-elle enfin la vérité sur son passé ?