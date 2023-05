Tournure à venir de Kundali Bhagya: le seul mouvement de Shaurya réunira toute la famille Luthra, mais pour le meilleur ou pour le pire?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on peut voir que Palki (Sana Sayyad) est dans le mandap où Rajveer (Paras Kalnawat) la voit et pleure. On peut voir Preeta (Shraddha Arya) le voir et se rendre compte que Rajveer aime Palki. Elle lui apprend à défendre son amour. Nous allons maintenant voir ce que Rajveer va faire. Le mariage de Ketan et Palki aura-t-il lieu ou non ?

Preeta retrouve sa mémoire partielle

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons voir Shaurya (Baseer Ali) jouer à des jeux pour arrêter le mariage de Palki; il l’incite à interrompre son mariage. Attendons de voir la tournure, car bientôt nous verrons Shaurya prendre une mesure drastique pour arrêter ce mariage; il mettra le feu à la maison de Palki, où nous pouvons voir que tous courent pour sauver leur vie et aussi Preeta (Shraddha Arya) coincée dans le feu, et nous devons attendre de voir la tournure à venir quand finalement Karan sauvera Preeta du feu. Ce sera le tournant majeur lorsque Preeta verra également Karan (Shakti Aanand) et retrouvera sa mémoire partielle. Le spectacle Kundali Bhagya arrive avec tant de rebondissements.

Kundali Bhagya rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que finalement le spectacle implique Karan et Preeta alors qu’ils se retrouvent face à face, et Karan a essayé de tout rappeler à Preeta, mais Rajveer l’empêche de le faire et ne dit pas non plus qu’il est son fils, mais nous pouvons voir que Karan emmènera Preeta chez lui, où Preeta lui demande ses deux fils car elle ne récupère que sa mémoire partielle. Shaurya l’acceptera-t-elle comme mère? Eh bien, c’est le tournant majeur quand, enfin, nous voyons un Shaurya changé qui prend soin de Preeta, et nous pouvons voir Nidhi devenir jaloux et commencer à manipuler Shaurya. Attendons de voir si Shaurya est influencé par Nidhi ou s’il aimera sa mère.