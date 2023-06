Tournure à venir de Kundali Bhagya : le plan diabolique de Nidhi pour tuer Preeta échoue ; Rakhi Maa découvre la vérité

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit que Nidhi sait enfin que Karan est également coincé dans le feu. On voit aussi que les crétins, qui sont embauchés par Nidhi, vont tuer Préta (Shraddha Arya). Plus tard, nous voyons que Nidhi s’inquiète pour Karan, va le sauver et fait des plans sur la façon dont elle gérera Karan lorsqu’il posera des questions sur Preeta. Il reste à voir si Karan croit Nidhi ou non car elle dit que Preeta n’est plus. De l’autre côté, on voit Karan (Shakti Anand) prendre conscience et commencer à réveiller Preeta, et Karan et les hommes de main se battent. Eh bien, cet incident d’incendie devient vraiment ennuyeux pour les téléspectateurs car nous devons le regarder toute la semaine. Les téléspectateurs veulent qu’ils sortent de cet incendie très bientôt alors voyons quand l’attente prendra fin. Plus tard, enfin, nous voyons Rishabh (Manit Joura) rencontre Karan, et il s’en sortira, mais qu’en est-il de Preeta ? Qui la sauvera ?

Rakhi Maa apprend la vérité sur Preeta

Dans le prochain épisode de Kundali Bhagya, nous verrons Rishabh (Manit Joura) sauver enfin Karan (Shakti Aanand), et nous verrons peut-être Rajveer sauver Preeta (Shraddha Arya) plus tard. Il est possible que lorsque Karan reprend conscience, il pose des questions sur Preeta, mais tout le monde lui a dit qu’elle était son imagination. Mais la partie la plus intéressante est que lorsque Rakhi Maa apprend la vérité sur Nidhi parlant au téléphone de Preeta. Que dira Nidhi de son plan à Rakhi Maa. Rakhi Maa exposera-t-il Nidhi devant tout le monde ?

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans la future piste de Kundali Bhagya, nous voyons une tournure intéressante : enfin, la piste de feu se terminera, et il est peut-être possible que Karan récupère et atteigne la maison de Rajveer, où nous voyons que Preeta ne se souvient pas de Karan, mais elle ne le connaît que comme un père. Plus tard, Karan demande à Preeta de rester avec Shaurya et sa famille. Enfin, l’attente des téléspectateurs va se terminer et ils sont très heureux de voir le morceau à venir lorsque nous verrons peut-être Preeta et Karan se réunir. Et enfin, nous voyons une piste intéressante lorsque nous voyons que Karan, Preeta, Rajveer et Shaurya vont se réunir, et nous pouvons également voir Kavya, qui est joué par Debbatama Shah, entrer dans la série pour rencontrer Preeta.