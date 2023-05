Tournure à venir de Kundali Bhagya : l’amour de Mahi devient une folie pour Rajveer. Rajveer et Palki pourront-ils s’unir après tant de difficultés ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on peut voir Rajveer (par. Kalnawat) sauver Palki (Sana Sayad) d’un enlèvement, et plus tard, nous pouvons voir une jolie histoire d’amour grandir entre Rajveer et Palki. De l’autre côté, on peut voir que Shaurya (Baseer Ali) aime quelqu’un. Attendons de voir qui elle aimera. Mais Shaurya se venge de Rajveer et Palki, et comme nous le voyons, Ketan est venu avec la torsion qu’il fera des fiançailles et aussi un mariage. Attendons de voir ce que fera Rajveer et s’il est capable d’arrêter son mariage.

Shaurya a fait un excellent travail en réunissant Palki et Rajveer

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que Shaurya vient avec Nidhi pour diffamer le personnage de Palki, mais Shaurya (Baseer Ali) ne sait pas qu’il a fait un excellent travail en réunissant Palki (Sana Sayyad) et Rajveer. Dans les prochains épisodes, nous verrons que Ketan interrompra son mariage avec Palki, et Rajveer (Paras Kalnawat) annoncera qu’il aime Palki et qu’il l’épousera. De l’autre côté, Shaurya va rencontrer Nidhi et Preeta (Shraddha Arya) et Nidhi est choqué de voir que Preeta est en vie. Les téléspectateurs attendent avec impatience les morceaux à venir pour voir ce que fera Nidhi : tuer Preeta ou faire de son mieux pour ne pas rencontrer Karan et Preeta, mais Shaurya a des doutes sur Nidhi car elle lui cache quelque chose.

Kundali Bhagya rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, il s’agira d’un triangle amoureux complet entre Rajveer Palki et Mahi. Les téléspectateurs spéculent que l’amour de Mahi est devenu une obsession pour Rajveer, et elle dépasse toutes ses limites pour le récupérer. Shaurya fera également de son mieux pour dissiper le malentendu entre Rajveer et Palki. car dans les prochains épisodes, on peut voir que Shaurya va complètement changer.