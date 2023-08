Tournure à venir de Kundali Bhagya: la haine de Nidhi perdra une fois de plus devant l’amour et le désir de Karan pour Preeta

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Preeta (Shraddha Arya) se faire gravement blesser par la voiture de Nidhi et Shrishti se précipite pour emmener Preeta à l’hôpital. Eh bien, nous voyons que Preeta est sérieuse et le rebondissement majeur s’est produit lorsque nous avons vu Bani Dadi également admis dans le même hôpital et enfin Karan (Shakti Aanand) voir Shrishti (Anjum Fakih). Il la poursuit et pose enfin des questions sur elle et Preeta. Eh bien Shrishti lui dit clairement qu’elle ne le connaît pas. Mais Karan essaie de lui expliquer que dans la chirurgie plastique, son visage a changé. Eh bien, nous voyons que toute la famille Luthra est à l’hôpital avec Palki (Sana Sayyad), Rajveer (Paras Kalnawat), Nidhi et tout le monde. Attendons de voir le rebondissement intéressant cette fois-ci. Après toutes les chances de chance, Karan et Preeta se réuniront-ils ?

Kundali Bhagya est l’une des meilleures émissions de télévision sur ZeeTV. Le dernier morceau est très intéressant et dramatique car nous voyons Preeta et toute la famille Luthara à l’hôpital, et enfin nous pouvons voir que cette fois Preeta se souviendra de tout, et finalement Nidhi est exposé devant la famille. Eh bien, il est possible que le mariage de Kavya soit mémorable pour elle car sa mère vient faire Kanyadan pour elle. Bon, il faut attendre pour voir le twist : le rêve de Kavya va-t-il vraiment se réaliser ou pas ? Preeta et Karan vont-ils enfin se réunir ou non ? Voyons ce qui se passe.