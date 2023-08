Tournure à venir de Kundali Bhagya: Kavya doit choisir entre Shaurya et Rajveer, choisira-t-elle la vérité plutôt que l’amour?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit que la procédure judiciaire va commencer, et les deux avocats tentent de protéger leur client. De l’autre côté, Palki (Sana Sayad) et Kavya font de leur mieux pour trouver la preuve, et enfin, elle obtient la séquence de vidéosurveillance dans laquelle ils voient que Shaurya est venu avec le sac chez Rajveer. Eh bien, Palki et Kavya (Mrunal Naval) viennent à la cour pour rencontrer Shaurya, mais encore une fois, Shaurya raconte des mensonges à Kavya, et nous voyons que Kavya et Palki sont sûrs que Shaurya (Baser Ali) et Nidhi piégera Rajveer. Plus tard, Preeta atteindra également le tribunal pour apporter son soutien à Rajveer, et Shaurya s’énerve un peu de voir Preeta dans cet état. Plus tard, nous voyons que Karan (Shakti Anand) veut aussi aller au tribunal, mais il sera coincé dans son travail de bureau. Eh bien, Preeta n’a plus qu’une seule option pour faire prouver l’innocence de Rajveer : elle devra rencontrer Karan Luthara. et elle décide d’aller au bureau de Karan pour voir si Karan et Preeta (Shraddha Arya) finiront par se réunir ou non.

Kundali Bhagya Tournant à venir