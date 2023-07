Tournure à venir de Kundali Bhagya : Karan, Preeta prouvent l’innocence de Rajveer et exposent Nidhi ; Sera-ce la fin de ses plans diaboliques ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit toute la famille Luthra profiter du Sangeet de Kavya’s Roka. Nous avons vu toute la famille jouer aux jeux les unes avec les autres. Nous avons vu Karan chanter une chanson pour sa fille, que Karan adore. Eh bien, après un long moment, nous voyons l’heureuse famille Luthra. Eh bien, les téléspectateurs voient la guerre froide entre Rajveer (Paras Kalnawat) et Shaurya (Baseer Ali). Mais les téléspectateurs ne comprennent pas pourquoi Rajveer déteste Shaurya, car il sait qu’il est son frère. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. De l’autre côté, Preeta a parlé avec Karan lors d’un appel vidéo. Enfin, Karan sait que Preeta ne se souvenait de rien. Maintenant, il va affronter Rajveer à propos de Preeta. Dira-t-il toutes les vérités à Karan ? Voyons ce qui se passe.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons enfin Shaurya (Baseer Ali) et Nidhi exécuter leur plan. Ils appelleront et diront que l’argent a été volé dans la maison et ils blâment Rajveer (Paras Kalnawat). Eh bien, nous voyons cela, Karan soutient clairement Rajveer car il sait que Rajveer est innocent. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Will Shaurya explique chaque vérité devant une famille et expose Nidhi. Voyons ce qui se passe ensuite.

Preeta viendra chez Luthra pour sauver son fils Rajveer

Le Kundali Bhagya Show est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision. car cette série a terminé son long voyage. Cette série a terminé ses six années. Eh bien, nous pouvons voir que la police se rend chez Rajveer pour trouver de l’argent. Eh bien, il est possible que bientôt Preeta vienne chez Luthra pour sauver son fils Rajveer. Eh bien, le prochain morceau de Kundali Bhagya va être super intéressant et s’accompagner de tant de rebondissements.

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que Preeta a atteint le poste de police, où elle a giflé Nidhi et l’a avertie de rester à l’écart de Rajveer. Plus tard, il est possible que Karan soit avec Rajveer et qu’il le libère. Eh bien, c’est la situation où Rajveer pardonne enfin à son père, et son point de vue changera après cela, mais les téléspectateurs attendent vraiment la tournure à venir lorsque Preeta parlera à Shaurya de ses erreurs, et il dira toute la vérité car il aime Preeta. beaucoup, même plus que Nidhi.