Tournure à venir de Kundali Bhagya : Karan Luthra envisage de se réunir avec Preeta ; le deuxième fils Rajveer met en garde contre cela

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le morceau actuel de Kundali Bhagya, on voit Rajveer (par. Kalnawat)rencontrer sa bua et devenir si ému de la voir, mais il cache son émotion plus tard quand il cherche Palki et Preeta, et nous voyons Karan (Shakti Anand) fait de son mieux pour sauver Preeta (Shraddha Arya), mais finalement il abandonne et dit à Preeta qu’ils ne peuvent pas vivre ensemble mais qu’ils mourront ensemble, et lui et Preeta tombent tous les deux inconscients dans le feu. Eh bien, Palki (Sana Sayyad) les voit et essaie de les aider. Eh bien, nous devons attendre de voir si Preeta se souviendra de quelque chose ou non. Mais finalement, Rajveer vient aider Karan et Preeta, et il les sort du feu.

Preeta n’a pas retrouvé la mémoire

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons que Rajveer (Paras Kalnawat) sort Karan et Preeta du feu, et Palki et Rajveer les emmènent à l’hôpital dès que possible. Le médecin dit qu’ils vont bien et qu’ils pourront bientôt rentrer chez eux. Eh bien, le prochain morceau de Kundali Bhagya va être très intéressant pour leurs téléspectateurs car ils voient enfin Karan (Shakti Aanand) et Preeta se réunir, mais nous devons attendre car Preeta n’a pas retrouvé sa mémoire; elle ne se souvient que de son passé sombre, qui n’est pas clair pour elle.

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous pouvons voir que Nidhi voit Preeta (Shraddha Arya) et fait tout son possible pour s’assurer que la famille Luthra ramène Preeta dans la maison de Luthra, mais nous voyons une tournure intéressante lorsque Karan dit à tout le monde que Preeta est vivant , mais elle ne se souvient de rien. Il est possible que la famille Luthra aille ramener Preeta chez elle, mais Rajveer les arrêtera et les avertira que si elle panique, ils la perdront. Tout le monde interroge Rajveer sur son identité, et nous voyons des rebondissements intéressants lorsque Rajveer révèle toutes les vérités sur lui et Preeta. Eh bien, le futur morceau de Kundali Bhagya va être super dramatique et intéressant. Voyons, Rajveer fera-t-il confiance à Karan Luthra et lui pardonnera-t-il?

Kundali Bhagya Tournant à venir

Kundali Bhagya est une émission très populaire à la télévision, et les téléspectateurs attendent avec impatience les prochains épisodes dans lesquels on voit la réunion de la famille Luthra. Bientôt, nous verrons Debattama Shah entrer dans la série, où elle joue le rôle de Kavya Luthra. Le prochain morceau de Kundali Bhagya va être intéressant car nous verrons comment Shaurya (Baseer Ali) et Rajveer protègent leur famille de Nidhi.