Tournure à venir de Kundali Bhagya : Enfin, Preeta se présente devant la famille Luthara, Rajveer aura-t-il maintenant un répit ?

Dans le morceau à venir de Kundali Bhagya, nous voyons que l’affaire a finalement atteint le tribunal, et enfin nous pouvons voir que Karan et Preeta se rencontreront cette fois au tribunal. De l’autre côté, nous voyons Karan rêvant de Preeta, et elle lui dit, S’il vous plaît, sauvez-la, Rajveer, car il est le fils de Preeta And Karan. Eh bien, il est possible que maintenant Karan fasse de son mieux pour faire sortir Rajveer de prison. Le prochain morceau de Kundali Bhagya va être super intéressant et divertissant.

Kundali Bhagya est l’une des meilleures émissions de télévision sur Zee TV, présentée par Balaji Telefilms, et cette émission a terminé ses six années. C’est le long voyage que chaque personnage a entrepris, et les téléspectateurs adorent la chimie entre Karan et Preeta, alias Shakti Aanand et Shraddha Arya. Et le dernier morceau parle de Karan et Preeta jouant à cache-cache, et nous voyons Rajveer, Shrishti (Anjum Fakih) et Mohit continuer à cacher Preeta à Karan. Les téléspectateurs attendent avec impatience la tournure à venir sur le temps qu’ils attendront pour la réunion de Karan et Preeta.

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous verrons peut-être quelque chose d’intéressant, comme toute la famille Luthara qui se rend au tribunal, mais ils sont tous avec Rajveer. Enfin, l’attente des téléspectateurs est terminée, et nous pouvons voir que Preeta se présente devant la famille Luthara, et nous pouvons voir que Karan demande à Shaurya de reprendre l’affaire. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Shaurya acceptera-t-il la demande de Karan et reprendra-t-il son affaire ?