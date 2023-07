Tournure à venir de Kundali Bhagya: Destiny rassemble Shaurya et Rajveer, la famille de Karan sera-t-elle complète?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit enfin Rajveer (Paras Kalnawat) accepter celui de Karan (Shakti Anand) proposition. Plus tard, nous voyons que Karan est très sûr que Preeta est en vie, et ils essaient tous de cacher Preeta (Shraddha Arya), mais Karan est très tendu pour y penser. De l’autre côté, nous voyons Palki penser à Rajveer et Shaurya pense à Palki. Leur équation va souffrir dans les prochains épisodes. Plus tard, nous voyons Palki parler de tout son cœur devant son amie. Elle lui raconte tout sur Rajveer. Plus tard, nous voyons que Nidhi va également rechercher Preeta, car elle a connecté Rajveer et Preeta l’un à l’autre. Nidhi kidnappera-t-il Rajveer pour découvrir Preeta ?

Rajveer et Palki se rapprochent

Dans le morceau à venir de Kundali Bhagya, on voit après un long moment, Rajveer (Paras Kalnawat) et Palki (Sana Sayyad) se rapprocher dans la cuisine. Rajveer est également très romantique et les téléspectateurs sont également très heureux de voir que Rajveer fait enfin un pas en avant vers Palki. Les téléspectateurs attendent avec impatience les retrouvailles de Karan et Preeta, et nous voyons également Karan appeler sa mère et parler de Preeta (Shraddha Arya). Il sait que seule Rakhi Maa le croit. Attendons de voir le twist. Karan saura-t-il enfin que Rajveer est son fils ? Voyons ce qui se passe dans les prochains épisodes de Kundali Bhagya.

Kundali Bhagya Tournant à venir

Kundali Bhagya Show est l’une des meilleures émissions diffusées sur Zee TV et est présentée par Balaji Telefilms. Cette série offre un divertissement complet, de l’action et du drame à ses téléspectateurs. Eh bien, maintenant, les téléspectateurs attendent la prochaine tournure lorsque Preeta et Karan (Shakti Aanand) se réunissent. Et aussi, les téléspectateurs veulent savoir si Rajveer et Shaurya (Baseer Ali) se réuniront et se battront pour leur mère. Attendons de voir quand toutes les énigmes seront résolues.

Dans la future piste de Kundali Bhagya, nous voyons Rajveer (Paras Kalnawat) rejoindre enfin l’entreprise Luthra, et de l’autre côté, nous pouvons voir Nidhi inciter Shaurya vers Karan, et il est possible qu’à cause de Rajveer, Shaurya rejoigne également les affaires. Maintenant, les garçons Luthra répandront leur charme dans le bureau car ils vont tous les deux se faire concurrence, mais bientôt nous verrons peut-être que Karan décide de leur confier le même projet. Eh bien, nous devons voir la tournure: Shaurya pourra-t-il faire des affaires parce qu’il n’a aucun intérêt pour les affaires. D’autre part Rajveer est très passionné. Attendons et regardons la prochaine grande tournure.