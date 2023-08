Tournure à venir de Kundali Bhagya : Destiny rassemble Karan et Preeta, mais vont-ils enfin se réunir ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Karan engager un détective pour se renseigner sur Preeta. Plus tard, nous voyons Preeta (Shraddha Arya) entendez la voix de Karan et Preeta court à sa rencontre, mais encore une fois, Shrishti et Rajveer l’arrêtent. Eh bien, nous voyons que Karan veut que Preeta vienne à Luthra Mansion et exécute également le Kanyadan de Kavya. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Est-ce que Preeta se souviendra de tout avant Kavya (Naval de Mrunal) mariage? De l’autre côté, Nidhi et Shaurya (Baser Ali) faire à nouveau un plan pour détruire Rajveer. Et nous voyons que Nidhi a également engagé quelqu’un pour tuer Preeta. Eh bien, le morceau à venir de Kundali Bhagya est le plus intéressant car bientôt nous verrons peut-être que l’histoire d’amour de Preeta et Karan viendra totalement sur une piste heureuse. Eh bien, enfin, nous voyons que Shanaya Khurana est entrée dans la série, qui est celle de Palki (Sana Sayad) sœur. Voyons comment Shanaya apporte une touche à la vie de Palki. Aidera-t-elle Palki à retrouver Rajveer ?

Kundali Bhagya Tournant à venir