Tournure à venir de Katha Ankahee : Viaan va-t-il avouer ses sentiments pour Katha sur la suggestion d’Aarav ? Comment Tejji va-t-il réagir ?

Les prochains rebondissements de Katha Ankahee: Adnan Khan et Aditi Dev Sharma ont servi deux buts en tant que Viaan et Katha dans la série télévisée la plus populaire, Katha Ankahee. Dans les épisodes récents de la série, nous avons vu comment les sentiments de Katha pour Viaan grandissent. Voir le côté attentionné et gentil de Viaan a changé quelque chose en elle et elle est tombée amoureuse de Viaan. Lors de la conférence, elle a également dansé avec Viaan. C’était un tel régal pour leurs fans. Et maintenant, préparez-vous pour des rebondissements plus intéressants dans l’histoire. Il semble que finalement, la confession d’amour aura lieu entre Viaan et Katha.

Viaan avoue ses sentiments pour Katha sur la suggestion d’Aarav

Katha Ankahee a maintenant pris une tournure intéressante dans l’histoire. Depuis que Cupidon a frappé entre les deux, les fans sont fous de joie et aux anges. Dans le prochain épisode de Katha Ankahee, nous verrons Batman rencontrer Robin. Le lien entre Viaan (Adnan Khan) et Aarav est chéri par les téléspectateurs. Aarav donnera une carte à Viaan. C’est une carte de confession d’amour. Viaan remercie Aarav pour la carte. Ailleurs, Katha (Aditi Dev Sharma) dit à Aarav qu’elle ne pense pas que son ami remettra la carte à son ami puisqu’il n’est pas en troisième année.

Regardez une vidéo du lien grandissant entre Katha et Viaan ici :

Ils ont joué ISHQ BULAVAA ??????? ?? L’une des meilleures séquences de chansons? #KathaAnkahee pic.twitter.com/yEtKYxSdhc ?????? (@Sree57662636) 27 juin 2023

Viaan à renoncer à ses sentiments ?

Plus tard dans le prochain épisode de Katha Ankahee, nous verrons Viaan apporter la carte que lui a donnée Aarav alias Batman au bureau. Il le tient et semble déterminé à le donner à Katha. Ce dernier entre et voit Viaan tenant la carte. Elle devient tendue et nerveuse, presque excitée. Viaan décidera de déchirer la lettre mais Ehsan le réprimande. Il suggère de dire à Aarav qu’il l’a donné à Katha, bien qu’il ne le lui ait pas vraiment donné. Cependant, Viaan refuse de mentir comme il l’a promis à son Batman. On le voit alors se rendre au bureau de Katha avec un dossier. Viaan lui dit qu’il veut lui donner quelque chose. Viaan ira-t-il de l’avant ?

Comment Tejji va-t-il réagir en apprenant que Viaan et Katha sont si proches l’un de l’autre ? Comment va-t-elle réagir aux aveux de Viaan envers Katha ? Êtes-vous impatient de regarder le prochain rebondissement? Tweetez-nous @bollywood_life.