Tournure à venir de Katha Ankahee : Viaan se rend compte que les 20 dernières années de sa vie ont été un mensonge ; Pardonnera-t-il à sa mère ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier morceau de Katha Ankahee starer, Viaan aka Adnan Khan atteint chez Vanya pour connaître la vérité, et nous voyons que Viaan regrette beaucoup de ne pas connaître toutes les vérités et gronde très mal Vanya. Eh bien, cet épisode est à la fois romantique et émotionnel, et nous voyons Vanya dire tout à Viaan à propos de Seema Dutta, disant qu’elle souffre de dépression. Eh bien, Viaan se sent également très agité, et à partir de là, il est parti. De l’autre côté, Katha est également très essoufflée car elle pense que quelque chose de grave va arriver, et Viaan a eu un petit accident. Katha court et le serre dans ses bras, il avoue tout de son passé à Katha (Aditi Sharma)et elle lui promet qu’elle sera toujours à ses côtés.

Katha apprend la vérité sur Tejji

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons Vanya entrer dans le bureau et rencontrer Viaan (Adnan Khan), et il lui dit pourquoi elle est entrée dans sa vie. Eh bien, maintenant Vanya dit à Viaan la demi-vérité et lui dit également d’aller demander à sa mère ce qu’elle a fait dans le passé. Maintenant, le spectacle arrive sur une piste très intéressante où Viaan cherche désespérément à connaître toute la vérité. Eh bien, attendons de voir si Tejji acceptera toutes les vérités devant Viaan ou si elle lui raconte une autre histoire. Cette fois, Viaan n’est pas seul ; Katha (Aditi Sharma) est à ses côtés et il sortira sûrement Viaan de son passé. Attendons de voir le morceau pour Katha Ankahee. Que va-t-il se passer ?

Tournure à venir de Katha Ankahee

Le Katha Ankahee Show est l’une des meilleures émissions jamais vues sur Sony Television, car il s’agit d’un remake de l’émission turque 1001 Nights. Eh bien, le morceau à venir de Katha Ankahee va être très intéressant car Vanya Viaan et leur passé sont tous devant eux après 20 ans. Ils savaient qu’ils avaient un demi-frère et une demi-sœur. Accepteront-ils totalement leur passé ? Voyons ce que Viaan et Vanya décident.

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous voyons que Viaan a dit à Katha de venir avec lui et de tout expliquer à sa mère, mais nous voyons Tejji et Farah se parler de leur vérité, et Viaan et Katha ont entendu toute la vérité. Eh bien, maintenant, Viaan est sous le choc parce qu’il a souffert pendant 20 ans à cause de cette vérité, mais maintenant il se rend compte que la vérité est autre chose. Viaan pardonnera-t-il jamais à sa mère aussi bien qu’à lui-même ?