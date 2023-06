Tournure à venir de Katha Ankahee : Viaan et Katha passent du temps en couple, comment va réagir Aarav ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit Viaan tout révéler sur Anirudh, y compris qu’il est toujours en compétition avec lui depuis l’époque universitaire. Plus tard, nous voyons les vêtements de Vanya se salir à cause de la voiture d’Ehsan. Eh bien, c’est le premier incident doux qui s’est produit avec Ehsan (Samar Vermani) et Vanya. Plus tard, nous voyons Katha (Aditi Sharma) et Viaan (Adnan Khan) allez participer à la fonction de la conférence des architectes, et nous voyons dans cette conférence que Viaan et Katha gagnent. Nous voyons que Vanya et Ehsan ne se sont pas vus ; plus tard, nous voyons Ehsan atteindre le bureau et raconter cet incident devant tout le monde, et nous voyons Vanya être choquée de savoir qu’il est son patron. Nous voyons un mignon Nok Jhok entre Ehsan et Vanya. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience de voir leur histoire d’amour. Aarav et Viaan se retrouvent face à face

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons Aarav appeler Katha, et l’appel est capté par Viaan, mais nous pouvons voir Katha (Aditi Sharma) arriver à l’heure et prendre son téléphone. Plus tard, nous voyons Katha et Viaan (Adnan Khan) dormir sur la terrasse tout en voyant les étoiles, et nous voyons qu’ils vont tout oublier et passer leur temps ensemble. Eh bien, le prochain morceau de Katha Ankahee va être super intéressant et romantique.

L’émission de Sony Entertainment Television est le remake en hindi de l’émission turque à succès 1001 Nights, basée sur une relation de haine et d’amour unique et très étrange. Dans la plupart des histoires d’amour, nous voyons d’abord qu’ils deviennent amis, et l’histoire d’amour va commencer, mais dans l’histoire d’amour de Katha et Viaan, nous voyons d’abord Viaan et Katha se détester, puis l’amitié, puis l’histoire d’amour. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience la tournure que Katha avouera sur ses sentiments. Tournure à venir de Katha Ankahee