Tournure à venir de Katha Ankahee : Viaan est prêt à accepter son passé ; mais cela l’éloignera-t-il de Katha ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on verra que Viaan (Adnan Khan) cherche désespérément à tout savoir sur la paternité car il veut être le meilleur père d’Aarav (Ajinkya Mishra). De l’autre côté, Ehsan (Samar Vermani) va avec Katha (Aditi Sharma) et essaie de lui faire comprendre que Viaan l’aime sérieusement. Voyons, Katha sera-t-elle d’accord ou non ? Plus tard, nous pouvons voir ce que Katha pense de Viaan et aussi parler avec Neerja Ji (Preeti Amin) sur ses sentiments. Kailash Garewal (Gireesh Sahdev) pense également à Katha et décide d’acheter une nouvelle voiture, mais Kavita lui dit que Katha n’acceptera pas cela car elle est une femme autodidacte.

Viaan est prêt à accepter son passé

Dans le prochain épisode de Katha Ankahee, nous verrons Katha (Aditi Sharma) aider une fois de plus Viaan (Adnan Khan) à sortir de son passé, qu’il avait mis dans son esprit. Plus tard, nous verrons Viaan décider qu’il rencontrera Seema Dutta, qui est la belle-mère de Viaan, et maintenant Viaan pense qu’il ne va détester personne. Il est possible que le cœur de Viaan soit plein d’amour, mais nous attendrons de voir si Tejji acceptera cette vérité ou si elle acceptera la relation entre Seema Dutta et Viraj Raghuvanshi. Par contre, on voit que Viaan déteste toujours cette famille, qu’il a eue grâce au second mariage de son père.

Tournure à venir de Katha Ankahee

Dans le futur épisode de Katha Ankahee, nous anticipons des rebondissements majeurs, où nous pouvons voir Viaan apprendre à connaître Vanya et qu’elle est sa demi-sœur. Viaan va-t-elle céder ses droits sur Earthcone et l’accepter comme sœur ou non ? Il est peut-être possible que maintenant Viaan comprenne la situation de son père et décide également de rencontrer sa belle-mère et de s’excuser auprès d’elle. Voyons où l’histoire nous mène. Katha Ankahee arrive avec une scène super dramatique dans laquelle on peut voir que Viaan est prêt à affronter son passé.