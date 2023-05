Tournure à venir de Katha Ankahee: Viaan connaîtra la vérité de Tejji grâce à la révélation explosive de Vanya

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier morceau de Katha Anakhee, on peut voir Viaan (Adnan Khan) jouent le rôle d’une nounou pour le bébé de Keith et Amrita. Il veut s’occuper du bébé, mais le bébé a trop peur et se met à pleurer. Viaan fait de son mieux pour la calmer, mais il échoue. Plus tard, il passe un coup de fil à Ehsan (Samar Vermani), mais Ehsan le supplie. Enfin, il appelle Katha (Aditi Sharma) pour s’occuper d’elle. On peut voir un très beau moment entre Katha et Viaan. Katha lui apprend à s’occuper d’un bébé, à lui donner du lait et tout le reste.

Vanya n’a pas obtenu le mentorat de Viaan

Le spectacle Katha Ankahee nous propose un très beau morceau dans lequel on peut voir un nouveau Viaan (Adnan Khan) et aussi admirer son personnage. Plus tard, nous pouvons voir que dans le programme de mentorat, Vanya vient avec Seema Dutta. Nous pouvons voir que Viaan et Tejji sont choqués de la voir, on suppose que Vanya n’a pas obtenu le mentorat de Viaan. Elle se met en colère et laisse échapper la vérité devant Viaan, ainsi que la vérité sur Tejji et Farah. Le spectacle Katha Ankahee a quelques rebondissements pour l’avenir.

Tournure à venir de Katha Ankahee

Nous spéculerons que Katha exprimera ses sentiments devant Viaan dans le futur morceau du Katha Ankahee Show. Nous pouvons voir que Viaan apprend toute la vérité sur Tejji. Il va maintenant voyager vingt ans en arrière. Il se sent faible et il est toujours resté silencieux avant de rencontrer Katha. Mais nous supposons que c’était le moment faible où Katha l’a sorti de là et lui a de nouveau donné une nouvelle vie. Nous voyons que Katha dit également à Aarav que Robin est son patron et qu’il l’aime. Attendons de voir quelle sera la réponse d’Aarav. Acceptera-t-il Viaan comme père ?