Tournure à venir de Katha Ankahee : Viaan apprend la vérité, mais maintenant sa relation avec Katha va-t-elle se mettre en danger ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit Viaan venir tout dire à sa mère sur Seema Dutta et Vanya et maintenant Tejji a très peur. Parce qu’elle cache des secrets très dangereux. Vian ( Adnan Khan) lui dit aussi que tout cela est venu à cause de Katha (Aditi Sharma), et encore une fois, Tejji déteste Katha parce qu’elle pense que c’est elle qui détruit son bonheur. Va-t-elle désormais manipuler Viaan contre Katha ? Eh bien, Katha ne quitte pas Viaan une seule seconde, et elle se tient devant sa maison et lui donne espoir et force. Eh bien, encore une fois, Viaan est prêt à affronter son passé, mais cette fois Katha ne le laissera pas tomber. Elle sera toujours à ses côtés. Les téléspectateurs sont vraiment heureux de voir cette belle piste. Plus tard, nous voyons Vanya venir au cône terrestre, où nous voyons qu’elle dit directement à Viaan d’accepter la vérité, et tout ce qu’il sait n’est qu’une demi-vérité. Attendons de voir le twist : Vanya révélera-t-elle la vérité devant Viaan ? Viaan rend hommage à Seema Dutta

Dans le morceau à venir de Katha Ankahee, nous voyons que lorsque Vanya dit la moitié de la vérité à Katha (Aditi Sharma), elle deviendra désespérée de connaître toute la vérité, alors elle atteint la maison de Vanya et la confronte, et finalement, Seema Dutta a tout dit à Katha. C’est la tournure la plus intéressante qui s’est produite dans le spectacle de Katha Ankahee, car nous voyons comment Katha prendra soin de Viaan et le sortira de son passé. Maintenant que Katha a décidé que ce qu’elle peut faire est de dire toute la vérité à Viaan (Adnan Khan), il détestera sa mère, et si elle ne peut pas le dire, il vivra toujours dans le mensonge. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Que va faire Katha ? Va-t-elle tout dire devant Viaan ? Tournure à venir de Katha Ankahee