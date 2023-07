Tournure à venir de Katha Ankahee : Une autre tempête se prépare dans la vie de Viaan, Katha pourra-t-elle le sauver ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier chapitre de Katha Ankahee, on voit que Viaan (Adnan Khan) va être très émotif quand il parlera avec Katha (Aditi Sharma). Eh bien, Viaan n’oublie toujours pas son passé. De l’autre côté, on voit Seema vouloir désespérément rencontrer Viraj mais Vanya lui fait comprendre que maintenant tous les problèmes vont être résolus. Plus tard, nous voyons Farah (Pryam Vada Singh) disant à Viaan que Tejji (Bidisha Ghosh Sharma) souffrira à nouveau d’attaques de panique. De l’autre côté, on voit les doutes de Katha sur Vanya augmenter c’est pourquoi elle désespère d’être proche de Viaan. Bientôt, nous voyons que Katha va tout savoir sur Vanya et son passé. Plus tard, Vanya essaie maintenant de se rapprocher d’Ehsan (Samar Vermani) à cause de son égoïsme. Cette amitié va-t-elle se transformer en angle amoureux ou non ? Vanya va-t-elle révéler son passé devant Ehsan ?

Katha pense toujours pour Viaan

Le prochain morceau de Katha Ankahee va être super intéressant, car on voit que Viaan (Adnan Khan) a finalement choisi Vanya, et ça va faire mal à Katha (Aditi Sharma). Eh bien, c’est de la jalousie que ressent Katha et elle dira à Viaan qu’il a mis des caméras de vidéosurveillance dans sa cabine. Eh bien, maintenant Katha s’inquiète pour Viaan. Elle pense que Viaan ne fera à nouveau face à aucune accusation comme Shamita l’a fait avec lui. Attendons de voir le twist. Que va faire Viaan ? Viaan pensera-t-il que Katha est également amoureuse de lui ? Eh bien, dans les prochains épisodes, nous voyons qu’il va y avoir un grand événement dans le Earthcone, où nous voyons Viaan et Katha donner leurs performances, et Viaan a demandé à Katha si elle danserait avec lui. Katha est également prête pour cela, et encore une fois, les téléspectateurs sont ravis de voir leur fabuleuse chimie.

Tournure à venir de Katha Ankahee

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous voyons Vanya obtenir enfin le mentorat de Viaan. Il est maintenant temps pour Vanya de tout révéler devant Viaan. On peut voir que dans cet événement, Vanya emmènera sa mère, Seema Dutta, devant Viaan et Tejji. Eh bien, c’est le rebondissement majeur. Quand Tejji la verra, elle subira à nouveau une crise de panique. Eh bien, les téléspectateurs attendent vraiment le rebondissement : quels secrets Tejji cachera-t-il à Viaan ? Cette tempête changera-t-elle complètement la vie de Viaan ? Mais Katha est toujours là pour lui ; elle gérera toutes ses situations, et enfin, nous verrons peut-être que Katha aidera Viaan à surmonter cela.