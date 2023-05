Tournure à venir de Katha Ankahee : Tejji et Farah cachent un sombre secret à Viaan ? Seema dira-t-elle la vérité à Viaan ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le dernier morceau, Viaan (Adnan Khan) tente de découvrir le passé de son père, qui est lié à Seema Dutta, qui est la deuxième épouse de son père. Katha (Aditi Sharma) lui fait comprendre que s’il veut commencer une nouvelle vie, il devra lui pardonner, alors Viaan fait de son mieux pour la rejoindre. Nous pouvons voir que Reet (Jasveen Kaur) essaie de manipuler Katha à propos de Viaan, mais Katha connaît les intentions de Reet, et elle croit également en Viaan qu’il ne dit jamais rien à Reet. De l’autre côté, Tejji (Bidisha Ghosh Sharma) et Farah (Priyamvada Singh) deviennent très tendus à propos de ce que Viaan découvre à propos de Seema Dutta. Y a-t-il un sombre secret derrière tout cela ?

Dans le prochain épisode de Katha Ankahee, nous verrons tant de rebondissements intéressants où nous verrons Tejji et Farah cacher quelque chose de très sérieux à Viaan et Ehsan (Samar Vermani). Il semble qu’ils aient commis de grosses erreurs dans leur vie par le passé, mais quels seront les secrets que les téléspectateurs attendent avec impatience dans les titres à venir ? Katha aidera toujours Viaan à sortir de son passé. Une fois de plus, Viaan reçoit un appel d’un inconnu, et elle lui parle de Seema Dutta.

Dans le futur épisode de Katha Ankahee, nous verrons Viaan rencontrer son passé, où il rencontre Seema Dutta, mais elle ne reconnaît pas Viaan car elle ne se souvient pas de lui. Plus tard, Viaan se présente devant Seema, et elle est choquée de le voir, et Viaan lui a présenté ses excuses pour tout ce qu’il avait fait dans le passé. Plus tard, nous verrons que Viaan se sent très coupable de ces années passées, au cours desquelles il a toujours vécu dans la douleur. De l’autre côté, Katha et Vanya partagent un beau lien, et Vanya respecte également beaucoup Viaan car elle le considère toujours comme un frère aîné.