Tournure à venir de Katha Ankahee : que se passera-t-il lorsque Viaan apprendra la vérité sur la tricherie de son père et les jeux de sa mère ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Le spectacle Katha Ankahee est un remake de la série turque 1001 Nights interprétée par Adnan Khan et Aditi Sharma, alias Viaan et Katha. Ils ont tous les deux fait un excellent travail et ont joué un rôle fabuleux sur le dernier morceau de Katha Ankahee. Nous verrons que Viaan avait appris la vérité, mais seulement que sa mère a dit qu’il ignorait la vérité, ce que Tejji lui cache. Nous verrons que Seema Dutta souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle ne se souvient même pas de Viraj Raghuvanshi, mais Vanya, la demi-soeur de Viaan, est venue chercher les droits de sa mère, que Tejji Raghuvanshi (Bidisha Ghosh Sharma) lui avait arraché. Les téléspectateurs oublient maintenant l’histoire d’amour de Viaan et Katha; maintenant, ils veulent connaître la vérité que Tejji cache à tout le monde.

Tournure à venir de Katha Ankahee

Dans le prochain épisode de Katha Ankahee, nous verrons quelque chose de très dramatique car, encore une fois, Viaan (Adnan Khan) se concentre sur le fait de devenir le meilleur père et essaie d’enseigner la paternité, alors nous voyons Ehsan (Samar Vermani) lui conseiller que l’un des leurs amis d’enfance étaient enceintes, nous voyons donc Viaan tendre la main pour la rencontrer, et la tournure la plus intéressante se produit lorsque nous voyons Viaan sentir le bébé dans son ventre. Plus tard, on peut voir un gros rebondissement dans Katha (Aditi Sharma) Ankahee : Tejji avait trompé Viraj dans le passé. Attendons de voir ce que fera Viaan lorsqu’il saura la vérité sur sa mère. Il ne se pardonnera jamais car, dans cette douleur, il a perdu 20 ans de sa vie. Tejji lui rendra-t-il ces 20 ans en arrière ?

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous verrons tant de rebondissements quand enfin la vérité éclatera devant Viaan : que son père n’était pas un tricheur, mais la vérité est que sa mère a joué à tous les jeux.