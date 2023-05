Tournure à venir de Katha Ankahee: le plan d’Aarav fonctionne; Katha et Viaan se retrouvent enfin face à face

Alerte spoiler Katha Ankahee: Dans l’émission KAtha Ankahee, nous verrons que Katha joué par Aditi Sharma, réalisera enfin ses sentiments et tentera de parler avec Aarav. Elle est très heureuse de voir Viaan et aime passer du temps avec lui. Plus tard, nous voyons que Katha est vraiment en colère contre Vanya car elle fait toujours le contraire de ce que dit Katha. Katha se méfie également du comportement de Vanya.

Aarav demande à Viaan de rejoindre son groupe PTM

Dans le prochain morceau de Katha Ankhaee, nous verrons un rebondissement majeur. Nous pouvons voir qu’Aarav demande à Viaan (Adnan Khan) de rejoindre son groupe PTM, car nous voyons qu’Aarav veut aussi son père dans sa vie, mais acceptera-t-il Viaan ? Eh bien, c’est peut-être parce qu’Aarav aime Robin, mais qu’en est-il de Katha ? Réussira-t-elle à parler avec Aarav ? Elle rêve d’Aaditya, où il fait comprendre à Katha qu’elle devrait ouvrir son cœur et faire part à Viaan de ses sentiments. Aaditya est son passé, mais Viaan est son présent et son futur. Eh bien, les téléspectateurs attendent vraiment les morceaux à venir dans lesquels nous verrons Viaan, Aarav et Katha (Aditi Sharma) vivre comme une famille heureuse.

Katha Ankahee Twist à venir

Dans les futurs épisodes de Katha Anakhee, nous verrons qu’Aarav décidera qu’il demandera à sa mère de venir en PTM, et comme demanderait également à Viaan de le rejoindre. Aarav joue à un jeu pour rencontrer sa mère et Viaan au moins. Attendons de voir le rebondissement : Aarav aura-t-il enfin la chance de voir sa mère et Viaan ? De plus, c’est le tour choquant quand ils se rencontrent tous les deux devant Aarav. Nous verrons peut-être que Katha exprimera ses sentiments pour Viaan devant Aarav.