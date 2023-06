Tournure à venir de Katha Ankahee : la famille de Katha et Viaan va pique-niquer ensemble ; Cela va-t-il compliquer les choses pour KaViaan ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on a vu à la fois Katha (Aditi Sharma)et Viaan (Adnan Khan) obtiennent leur test négatif et sont très heureux. Cependant, de l’autre côté, nous verrons Aarav (Ajinkya Mishra) s’essouffler et commencer à manquer sa mère, et nous verrons ses grands-parents le dorloter et le mettre à l’aise. Plus tard, nous voyons qu’Aarav veut un pique-nique avec sa famille, et Katha lui promet qu’elle réalisera son souhait. Aarav exigera que Robin les rejoigne également. Eh bien, le rebondissement à venir dans Katha Ankahee va être super intéressant comme nous le verrons, Robin rencontre enfin la mère de son meilleur ami Batman. Les fans et les téléspectateurs sont vraiment ravis de connaître la réaction de Viaan à la même chose. Voyons ce qui se passe dans les prochains épisodes de Katha Ankahee.

Tejji sera choqué de voir Viaan et Aarav se lier

Dans la prochaine histoire de Katha Ankahee, nous verrons Aarav appeler Viaan (Adnan Khan) et lui parler du pique-nique. Viaan s’excite. Viaan sera rejoint par sa mère, Ehsan (Samar Vermani) et Farah (Priyamvada Singh). Eh bien, ce pique-nique va être mémorable non seulement pour Viaan et Katha (Aditi Sharma), mais aussi pour les téléspectateurs. Tejji sera choquée de voir Viaan et Aarav se lier si bien et elle prévoit de les séparer. En revanche, Kailash Garewal aura également les mêmes pensées. Le prochain morceau de Katha Ankahee va être super intéressant, car c’est la première fois que les familles de Viaan et Katha partent en pique-nique ensemble.

Tournure à venir de Katha Ankahee

À l’avenir, la piste de Katha Ankahee verra toutes les énigmes résolues. Viaan et Katha connaîtront enfin les sentiments de l’autre. Viaan et Katha interrogeront tous les deux Aarav sur leurs sentiments. Il est possible qu’Aarav voie l’amour pour Viaan dans les yeux de sa mère et soit celui qui demande à Katha d’accepter sa proposition. Katha et Viaan vont-ils enfin se retrouver ?

Le spectacle Katha Ankahee est très populaire. Il a terminé 100 épisodes récemment. Les téléspectateurs apprécient le spectacle à cause de Katha et Viaan, interprétés par Adnan Khan et Aditi Sharma. Ils ont l’air fabuleux et leur jeu est tellement naturel. Aditi Sharma est devenu célèbre après avoir joué Mauli dans Silsila Badalte Rishton Ka. Après cela, la base de fans d’Aditi ne fait que croître. D’autre part, Adnan est devenu célèbre avec Ishq Subhan Allah. Sa base de fans augmente de jour en jour.