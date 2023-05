Tournure à venir de Katha Ankahee : Katha invite Viaan à la maison ; Vanya réclame ses droits à Viaan

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le morceau actuel de Katha Ankahee, nous verrons Viaan, qui est joué par un beau gosse Adnan Khan, donner tous ses efforts pour jouer son personnage, et les téléspectateurs apprécieront également de voir son personnage. Nous pouvons voir qu’il est totalement impliqué dans la prise en charge du bébé de Keith et Amrita, et nous voyons aussi celui de Katha (Aditi Sharma) l’amour pour lui grandit chaque jour qui passe. Exprimera-t-elle ses sentiments ou contrôlera-t-elle ses émotions ?

Katha décidera qu’Aarav et Viaan doivent se rencontrer

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous verrons la tournure intéressante quand finalement Amrita rencontre Katha et lui fait comprendre que Viaan est comme un diamant et qu’elle ne devrait pas le perdre, comme nous l’avons vu dans les épisodes précédents que Katha (Aditi Sharma) sera très troublé de penser à Viaan. Eh bien, il se peut que Katha décide qu’Aarav et Viaan doivent se rencontrer et elle appelle Viaan chez elle pour le dîner et Viaan (Adnan Khan) et Aarav sont très surpris de se voir où Aarav sait que Katha est la femme que son ami Robin aime. Eh bien, il est très intéressant de voir ce que décide Aarav, s’il accepte Viaan et convainc également sa mère de se remarier. Nous attendrons de voir ce que fera Aarav pour que Katha et Viaan se réunissent.

Tournure à venir de Katha Ankahee