Tournure à venir de Katha Ankahee : Katha ignore Aarav pour la première fois à cause de Viaan ; s’est-il interposé entre la mère et le fils ?

Alerte spoiler à venir de Katha Ankahee: Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, nous voyons que Viaan et Aarav jouent au football au niveau de leur père et de leur fils, où nous voyons Katha (Aditi Sharma) est également très heureux de voir leur lien. Plus tard, on voit Katha imaginer Aditya, et il lui fait réaliser qu’elle va tomber amoureuse de Viaan et qu’elle devra passer à autre chose dans sa vie. Eh bien, Katha est vraiment perturbée et pleure à l’idée que ce qu’elle peut faire ? Elle essaiera d’accepter l’amour de Viaan, mais elle réfléchira à la façon dont elle peut affronter Aarav (Ajinkya Mishra) et sa belle-famille.

Katha se sent détendue pour accepter l’amour de Viaan

Dans le morceau à venir de Katha Ankahee, on voit que, pour la première fois, Katha (Aditi Sharma) trouvera une excuse pour rester avec Viaan (Adnan Khan) car elle veut passer son temps avec lui. De l’autre côté, nous voyons que pour la première fois, Aarav appelle Katha, et elle coupe son appel et lui envoie un message qu’elle appellera plus tard. Même Aarav se sent étrange que ce soit la première fois que Katha évitera l’appel d’Aarav parce qu’elle est amoureuse et maintenant elle aime passer du temps avec Viaan. L’émission Katha Ankahee est l’une des préférées des téléspectateurs car ils aiment tous la chimie entre Viaan et Katha.

Le Katha Ankahee Show est basé sur une émission turque qui a une histoire d’amour qui commence par une relation haineuse. Nous voyons une tournure majeure dans le Katha Ankahee Show lorsque Kailash Garewal (Gireesh Sahdev) interroge enfin Katha sur Viaan, mais cette fois, il est possible que Katha dise son cœur devant lui, et finalement elle se sentira détendue pour accepter L’amour de Viaan. Elle avouera qu’elle est amoureuse de Viaan, mais Kailash Garewal est très strict et ne la soutiendra pas. Plus tard, on verra peut-être que Kavita Garewal lui fait comprendre que Katha mérite de se sentir heureuse, et il se pourrait que le prochain morceau de Katha Ankahee soit super intéressant.

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous verrons qu’enfin Katha ouvre son cœur à son singe, son fils Aarav, mais il se pourrait qu’Aarav ne la soutienne pas. Mais quand il entendra le nom de Robin, Aarav sera très heureux et excité en disant à Katha qu’il veut aussi que Robin devienne son père. Eh bien, les prochains morceaux de Katha Ankahee vont être super dramatiques et divertissants, tout comme les téléspectateurs le souhaitent.