Tournure à venir de Katha Ankahee: Katha fait comprendre à Viaan l’état d’Aarav; l’appellera-t-il jamais « papa » ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit que Viaan vient rencontrer Aarav, et enfin, Aarav Katha et Viaan passent leur beau temps ensemble, et ils se font tous un câlin, et on voit qu’ils rêvent tous d’une famille heureuse . Et Aarav (Ajinkya Mishra) est maintenant l’enfant le plus heureux de ce monde, et il demande également à Viaan de coucher avec lui, mais nous voyons que les maux planifient contre eux. Kailash Garewal et Tejji (Bidisha Ghosh Sharma) leur a envoyé un message tous les deux et les a convaincus qu’ils ne se diraient rien, mais nous voyons qu’Aarav a convaincu son grand-père que Viaan (Adnan Khan) est le meilleur pour lui et Katha. Voyons, Kailash Garewal comprendra-t-il ou non l’amour de Katha ? Et plus tard, Tejji manipule également Katha (Aditi Sharma)mais les téléspectateurs sont sûrs qu’ils ne reculeront pas car ils ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre.

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le morceau à venir de Katha Ankahee, on voit que Katha et Viaan décident finalement d’attendre l’approbation de leurs parents. Eh bien, Katha a contacté Kailash Garewal et l’a convaincu qu’elle ne prendrait aucune mauvaise décision. Viaan est le match parfait pour elle. Eh bien, il est possible qu’ils prennent un certain temps, mais bientôt nous verrons peut-être qu’ils donneront leur approbation. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience le prochain morceau où la relation entre Katha (Aditi Sharma) et Viaan franchit une nouvelle étape.

Kataha Ankahee est basé sur l’émission turque 1001 Nights, qui raconte une histoire d’amour tout à fait unique. et les téléspectateurs sont vraiment devenus fous de voir Katha et Viaan (Adnan Khan) ensemble, car ils aimaient leur chimie et attendaient également avec impatience le mariage de Katha et Viaan. Voyons combien de temps nous devons attendre pour voir le rebondissement de l’histoire de Katha Ankahee.

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous voyons qu’Aarav, Viaan et Katha vont à un dîner où ils passent du temps de qualité les uns avec les autres, mais tout à coup Aarav a une dispute avec un enfant, et Viaan vient le protéger, mais il va dites clairement à Viaan que Viaan est son ami, et cela va blesser Viaan. Nous voyons que Viaan veut entendre qu’Aarav l’appelle Papa, mais voyons quand il appellera Viaan A papa. Mais Katha se rend compte de tout cela, et elle dit à Viaan d’attendre parfois, et attendons de voir ce qui se passera dans le prochain.